Türkiye genişleme biriminde: AB yanlıştan döndü

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Bir önceki dönemde Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yer aldığı birime kaydıran AB Komisyonu, yeni bir kurumsal organizasyona gitti. Yeni yapılanmada Türkiye, Genişleme ve Doğu Komşular (ENEST) Genel Müdürlüğü’ne bağlandı. Bu adımla birlikte Türkiye dosyası artık AB süreciyle doğrudan ilgisi olmayan ülkelerin değil süreçteki bazı aday ülkelerin bulunduğu birimin sorumluluğunda olacak.

OLUMLU KARŞILANDI

Yeni organizasyon şemasında Türkiye artık Cezayir, Libya, Fas ve Suriye gibi ülkelerle birlikte değil, tüm aday ülkelerle ilgilenen ENEST’te. Türkiye’nin bağlandığı birimde aday ülkeler Moldova ve Gürcistan yer alıyor. Aynı birim AB potansiyeli olan Azerbaycan ve Ermenistan gibi bölge ülkeleriyle de ilgilenecek.

Genişleme sürecinin yaşanan tüm sorunlara rağmen bütünlük içinde yürütülmesi gerektiğini savunan ve aday ülkeler arasında ayrıma gidilmesine karşı çıkan Ankara son adıma bir öncekinden daha olumlu bakıyor.

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YAKLAŞIM FARKI

Yeni yapılanma geçmişte yaşanan rahatsızlığı giderme çabasının yanı sıra ilişkilere yönelik genel yaklaşımdaki farkı ve yeni Genişleme Komiseri’nin Türkiye’ye bakışını yansıtıyor. Eski Komiser Oliver Varhelyi, Türkiye’nin sürecini sahiplenmedi. Türkiye’ye ilk ziyaretini göreve başladıktan neredeyse iki yıl sonra yaptı. Yeni Komiser Marta Kos, şimdilik daha kapsayıcı bir görüntü veriyor. Göreve başlayalı üç ay bile olmayan Kos, yakın zamanda Ankara’da temaslarda bulunmayı planlıyor.