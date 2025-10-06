Türkiye Gazze için ayağa kalktı: 81 ilde düzenlenen gösteriler dünyada geniş yankı uyandırdı! 'Abluka ve saldırılara karşı dayanışma'

Haberin Devamı

Ankara, İstanbul, İzmir ve Van başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde hafta sonu düzenlenen protestolar, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kitlesel yürüyüşlere sahne oldu. İstanbul’da Ayasofya Camii önünde toplanan kalabalık, öğle namazının ardından Haliç kıyısına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış tekneler tarafından karşılandı.

Ankara’da on binlerce kişi, Gazze’de yaşananları kınayan dövizler ve pankartlarla sokaklara çıktı. İzmir’de ise Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe yoğun katılım oldu. Van Gölü’nde balıkçı tekneleri, kanolar ve dalgıçlar Filistin bayraklarıyla suya açılırken kıyıda toplanan binlerce kişi bu görüntülere eşlik etti.

Uluslararası basın, Türkiye’deki gösterileri “Gazze’deki abluka ve saldırılara karşı dayanışma” olarak nitelendirdi. Haberlerde, Türkiye'nin farklı farklı şehirlerindeki gösterilerde İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının kınandığı belirtildi. Basın kuruluşları Türkiye'de düzenlenen gösterilerde, insani yardım ablukasını kırmak için Gazze'ye ulaşmaya çalışan ve İsrail askerlerince hukuksuz şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine de destek verildiğini vurguladı.

ASSOCIATED PRESS: İSTANBUL’DA ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

ABD merkezli Associated Press'in (AP) haberinde, İstanbul’da yapılan geniş katılımlı gösteriye dikkat çekildi. AP, Ayasofya’dan Haliç’e yürüyen kalabalıkların, bayraklarla donatılmış tekneler tarafından karşılandığını belirtti. Göstericilerin, öğle namazının ardından Filistinlilerle dayanışma çağrısı yaptığı ifade edildi.

Haberde, İstanbul’daki yürüyüşün görsel açıdan dikkat çekici görüntüler sunduğu vurgulandı. Kalabalıkların taşıdığı bayraklar ve sloganların, protestonun kitlesel boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.

INDEPENDENT: TÜRKİYE GENELİNDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

İngiliz The Independent, protestoların sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde yüz binlerce kişiyi sokağa döktüğünü yazdı. Gazete, Ankara’da toplanan göstericilerin İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınadığını belirtti.

Haberde, İzmir’deki yürüyüşlerin yanı sıra Van Gölü’nde düzenlenen deniz etkinliklerine de yer verildi. Binlerce kişinin göl kenarında toplanarak Filistin’e destek verdiği bildirildi. Independent, gösterilerin hem karada hem de denizde kitlesel bir dayanışma tablosu oluşturduğunu kaydetti.

AL JAZEERA: AMSTERDAM’DAN İSTANBUL’A PROTESTOLAR

Katar merkezli Al Jazeera, hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın birçok kentinde düzenlenen protestolara dikkat çekti. İstanbul’daki yürüyüşe katılanların, cami çıkışında Müslümanlara Gazze ile dayanışma çağrısı yaptığı bildirildi.

Haberde, Ankara’daki gösterilerde taşınan pankartların ve Filistin destek platformlarının açıklamalarına yer verildi. Al Jazeera, Kırıkkale’de yapılan konuşmalarda söylenen “1948’den bu yana devam eden zulmün soykırıma dönüştüğü” ifadesini okuyucularıyla paylaştı.

Al Jazeera ayrıca, Türkiye’deki protestoların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan’ın, İsrail’in savaş suçu işlediğini dile getirdiği hatırlatıldı.

MEHR NEWS: TÜRKİYE ÇAPINDA SUMUD FİLOSU İÇİN MİTİNGLER

Mehr News, Türkiye genelinde düzenlenen protestoları “Filistinlilerle dayanışma ve Sumud Filosu’na destek” mitingleri diye duyurdu. Haberde, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kalabalıkların Filistin bayraklarıyla sokakları doldurduğu ifade edildi.

Ankara’da düzenlenen yürüyüşe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı ifade edildi. Mehr News, protestocuların “Müslümanların birlik olması” çağrısı yaptığını vurguladı.

İzmir’de ve Van Gölü’nde düzenlenen protestolar da haberde geniş yer buldu. Özellikle Van Gölü’nde tekneler ve dalgıçların Filistin bayraklarıyla göle açılmasını protestocuların coşkuyla karşıladığı belirtildi.

TIMES OF ISRAEL: AVRUPA VE TÜRKİYE’DE İSRAİL’E KARŞI MİTİNGLER

İsrail'in Times of Israel gazetesi, sadece Türkiye’de değil, Hollanda, Bulgaristan, İspanya ve Fas’ta da İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiğini yazdı. İstanbul’daki yürüyüşün görsel detaylarını öne çıkaran gazete, Ayasofya’dan Haliç kıyısına yapılan yürüyüşün binlerce kişi tarafından desteklendiğini söyledi.

Haberde, Ankara’daki protestolarda İsrail’e tepki gösteren pankartların taşındığı ve göstericilerin Gazze’deki saldırıları kınadığı vurgulandı. Gazete, Türkiye’deki protestolara çok sayıda insanın katıldığına dikkat çekti.

IRNA: İSTANBUL’DA KİTLESEL GAZZE PROTESTOSU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İstanbul’da yaklaşık 15 sivil toplum kuruluşunun organize ettiği büyük protestoyu haberleştirdi. Katılımcıların Beyazıt Meydanı’nda toplandığı ve yürüyüş sırasında Filistin lehine sloganlar attığı aktarıldı.

Göstericilerin ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan dövizler taşıdığı bildirildi. Ajans, göstericilerin Gazze'ye ilişkin mesajlarını paylaşırken, yürüyüş sırasında “Katil İsrail, Filistin’den defol” ve “Gazze’nin çocukları bizi bekliyor” sloganları atıldığını ifade etti.