Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni aşama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ’NDEN KRİTİK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022’den bu yana devam eden normalleşme süreci kapsamında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Keçeli açıklamasında, “Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

SINIRIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Keçeli, süreç kapsamında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan’a giden veya aynı güzergâhı kullanarak gelen malların nihai çıkış ve varış noktasının resmi kayıtlarda “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabileceğini bildirdi.

“GÜNEY KAFKASYA’DA TARİHİ FIRSAT”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve ekonomik iş birliği vurgusu da yapıldı.

Keçeli, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir” dedi.