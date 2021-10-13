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Türkiye engellemişti! ‘O boru hattı artık imkânsız’

#Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi#Yunanistan#Nautical Geo
Türkiye engellemişti ‘O boru hattı artık imkânsız’

Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum yönetimi arasında, geçen yıl ocak ayında imzalanan Doğu Akdeniz (EastMed) Boru Hattı projesi anlaşması, Malta bandıralı, İtalyan sahipli “Nautical Geo” araştırma gemisinin, eylül ayında önce Girit, ardından da Kıbrıs açıklarında başarısızlıkla sonuçlanan araştırma teşebbüsleri nedeniyle, Atina’da yeniden gündeme geldi.

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Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının, Türk kıta sahanlığı ve KKTC haklarını ihlal teşebbüslerini önledikleri “Nautical Geo” gemisi, yaklaşık 2 bin kilometrelik “EastMed” boru hattının geçeceği güzergâhın haritayı belirleme çalışmaları için Yunanistan-İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kiralanmıştı. Yunan Ta Nea gazetesi, Türkiye’yi hem devre dışı bırakan hem de bir bölümü Türk kıta sahanlığından geçmesi planlanan “EastMed” boru hattının mevcut konjonktürde inşasının hem siyasi sorunlar hem de yüksek maliyetlerden ötürü neredeyse imkânsız hale geldiğini ve sadece kağıtlarda kalan bir projeye dönüşebileceğini vurguladı. EastMed boru hattı, İsrail ve Rum kesimi açıklarındaki doğalgaz rezervlerinin Avrupa’ya taşınmasını öngörüyor.

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#Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi#Yunanistan#Nautical Geo