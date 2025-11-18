Türkiye dünyada bir ilki başardı: Dünya basını Kızılelma'nın başarısını konuşuyor

Haberin Devamı

Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, yerli savunma teknolojilerinin yeni bir aşamasını temsil eden TOYGUN elektro-optik hedefleme sisteminin (EOTS) uçak gövdesine gömülü şekilde entegrasyonunun ardından uluslararası gündeme taşındı. Baykar tarafından 17 Kasım 2025’te duyurulan test, sistemin ilk kez aktif görev profilleri altında çalıştırılması nedeniyle dikkat çekti.

Testlerde, TOYGUN EOTS’nin hareketli hedefleri zorlu çevresel koşullarda yüksek doğrulukla izlediği açıklandı. Baykar, sistemin görüntü kararlılığını farklı irtifalarda doğruladığını paylaşırken, yapay zekâ destekli takip yeteneklerinin durumsal farkındalık sağlamaya katkı sunduğunu bildirdi.

KIZILELMA’da hedefleme sisteminin gövde içine alınması, düşük radar kesit alanının korunmasına yönelik teknik tercihler arasında yer aldı. Uzmanlar, bu kararın platformun görünürlüğünü düşürdüğünü, böylece yüksek değerli hedeflere yönelik operasyon kabiliyetini güçlendirdiğini belirtti.

Dünya basını, TOYGUN'un KIZILELMA'ya entegrasyonuyla Türkiye’nin beşinci nesil seviyesindeki sistem entegrasyonuna sahip sayılı ülkeler arasına girdiğini vurguladı. Uluslararası haberler, entegrasyonun savunma mimarisindeki rekabeti etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi.

ON ALERT: TÜRK SAVAŞ UÇAĞI GİZLİ GÖZ EDİNDİ

Yunanistan merkezli haber sitesi On Alert, Baykar’ın TOYGUN elektro-optik hedefleme sistemiyle gerçekleştirdiği ilk başarılı testin KIZILELMA programı açısından kritik bir eşik olduğunu bildirdi. Haberde, sistemin gövde içine yerleştirilmesiyle uçağın düşük görünürlük özelliklerinin korunduğu ifade edildi. On Alert, geleneksel uçaklarda bu tür sistemlerin çoğunlukla harici kapsüllerde taşındığını ifade etti.

Haber sitesi, TOYGUN’un hareketli hedefleri zorlu hava koşullarında takip edebildiğini belirterek, sensörün yüksek doğruluk performansına dikkat çekti. Test sonuçlarının, Türk savunma şirketinin iddia ettiği tüm operasyonel yetenekleri doğruladığı kaydedildi. On Alert, entegrasyonun KIZILELMA’nın taktik seviyedeki kapasitesini yükselttiğini yazdı.

Yapay zekâ destekli hedef takip yazılımlarının durumsal farkındalığa önemli katkı sunduğu aktarıldı. Sistem sayesinde operatörlerin geniş bir operasyon alanını hassas şekilde izleyebildiğini belirten On Alert, bu entegrasyonun Türkiye’nin insansız muharebe konseptindeki yaklaşımını güçlendirdiğini bildirdi.

Ayrıca haberde, Baykar’ın KIZILELMA’yı her koşulda düşük görünürlük özellikleriyle kullanmayı hedeflediği vurgulandı. Sistem entegrasyonunun bu stratejiyi desteklediği ifade edildi.

NEWSBREAK: TÜRK KIZILELMA'SINDA GİZLİ HEDEFLEME SİSTEMİ... YUNANİSTAN ÇOK GERİDE KALDI

Yunan haber sitesi Newsbreak, TOYGUN EOTS’nin ilk uçuş testinin başarıyla tamamlanmasının Türkiye’nin İHA programını ileri taşıdığına dikkat çekti. "Türkiye askeri İHA endüstrisinde gelişirken, Yunanistan çok geride kaldı" denilen haberde, sistemin Baykar tarafından yapılan duyurudan sonra uluslararası savunma çevrelerinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Haber sitesi, aynı süreçte Yunanistan’ın Archytas İHA projesinde hâlâ ilerleme kaydedemediğini aktardı.

KIZILELMA’nın "görünmezlik" özelliği için sistemin gövde içine yerleştirilmesinin kritik bir mühendislik tercihi olduğu ifade edildi. Radar kesit alanının azaltılmasının Türkiye’nin hedeflediği düşük görünürlüklü uçuş profilinde önemli bir unsur oluşturduğu bildirildi. Newsbreak, entegrasyon yönteminin testin en dikkat çekici kısmı olduğunu yazdı.

Haberde, sistemin kızılötesi görüntüleme modüllerinin dış kapsül kullanılmadan çalışmasının KIZILELMA’nın stealth yapısını desteklediği belirtildi. Bu tercihin manevra ve takip kabiliyetini korurken uçağın radar görünürlüğünü düşürdüğü aktarıldı. Newsbreak, test sonucunun platformun operasyonel yelpazesini genişlettiğini belirtti.

Ayrıca haberde, TOYGUN EOTS’nin hareketli hedefleri uzun mesafeden izleyebilme performansının teyit edildiği ifade edildi. Sistem entegrasyonunun KIZILELMA’nın görev çeşitliliği açısından yeni bir kapasite sunduğu kaydedildi.

CALIBER AZ: F-35 SEVİYESİNDE HEDEFLEME SİSTEMİ

Azerbaycan merkezli Caliber Az, Baykar’ın beşinci prototip KIZILELMA üzerinde gerçekleştirdiği testlerde TOYGUN EOTS’nin F-35 benzeri dahili hedefleme yetenekleri kazandırdığını aktardı. Haberde, sistemin entegrasyonunun ASELSAN tasarımının kritik bir aşamasını oluşturduğu ifade edildi. Platformun Çorlu’daki test merkezinde farklı test aşamalarından geçtiği bildirildi.

Haber sitesi, yüksek çözünürlüklü görüntü alımı ve uzun menzilli hedef takibi gibi kabiliyetlerin testlerde istikrarlı şekilde çalıştığını açıkladı. Lazer hedefleme performansının tüm uçuş profillerinde beklentiyi karşıladığı kaydedildi. Caliber Az, sistemin uçak ile veri iletişimini kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı.

Haberde, dünyada ilk kez bir insansız muharebe hava aracında gövde içine gömülü bir EOTS kullanıldığı ifade edildi. Bu mimarinin düşük radar görünürlüğü için önemli olduğu belirtildi. Caliber Az, sistemin platforma üst seviye sensör füzyonu kapasitesi kazandırdığını yazdı.

Ayrıca, TOYGUN’un geniş bant tarama kabiliyetinin her açıdan durumsal farkındalık sağladığı açıklandı. Yapay zekâ tabanlı hedef sınıflandırmasının KIZILELMA’nın otonom görev kabiliyetlerini artırdığı belirtildi. Haberde, bu teknoloji sayesinde Türkiye’nin bu seviyede bir sisteme sahip 3 ülkeden biri hâline geldiği bilgisi aktarıldı.

DEFENCE MIRROR: DÜNYADA BİR İLK... KIZILEMA'YA GÜDÜMLÜ SİSTEM ENTEGRE EDİLDİ

Hindistan merkezli savunma haberleri portalı Defence Mirror, TOYGUN EOTS’nin başarıyla uygulanmasının Türkiye’yi yüksek teknoloji sınıfında konumlandırdığını duyurdu. Haberde, sistemin yalnızca beşinci nesil uçaklarda görülen bir yapı olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu sistemi insansız bir hava platformuna entegre eden ilk ülke olduğunun altı çizildi. KIZILELMA’nın bu entegrasyonla gelişmiş hedefleme teknolojilerini insansız platformda kullanabildiği ifade edildi.

Portal, TOYGUN’un geniş bant tarama özelliğinin stratejik hedeflerin uzun mesafeden tespit edilmesine imkân verdiğini bildirdi. Sensörün kara ve deniz hedeflerini yüksek çözünürlükle görüntüleyebildiği kaydedildi. Defence Mirror, bu yeteneklerin KIZILELMA’nın görev çeşitliliğini artırdığına dikkat çekti.

Haberde, yapay zekâ tabanlı otomatik sınıflandırma kabiliyetinin platformun otonom performansını güçlendirdiği vurgulandı. Sensör füzyonu sayesinde İHA’nın veri setlerini daha hızlı işlediği ifade edildi. Defence Mirror, entegrasyonun KIZILELMA’nın operasyonel kapsamını genişlettiğini aktardı.

Bu teknolojinin gömülü bir mimariyle uygulanmasının Türkiye’yi sınırlı sayıda ülkenin bulunduğu özel bir kategoriye taşıdığını belirten Defence Mirror, sistemin gelecekte inşa edilecek prototiplerde de kullanılmasının beklendiğini bildirdi.

MILITAER AKTUELL: TÜRKİYE, İLK İNSANSIZ UÇAĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE HIZLA İLERLİYOR

Alman savunma haberleri sitesi Militaer Aktuell, TOYGUN EOTS’nin KIZILELMA’ya entegrasyonuyla Türkiye’nin insansız gizli savaş uçağı geliştirme programında önemli bir aşamaya ulaştığını yazdı. Haber sitesi, sistemin daha önce yalnızca beşinci nesil jetlerde kullanılan bir teknoloji olduğunu hatırlattı. "Türkiye, ilk insansız uçağının geliştirilmesinde hızla ilerliyor" ifadesi kullanılan haberde, entegrasyonun Baykar’ın projede operasyonel olgunluğa yaklaştığını gösterdiği ifade edildi.

Çorlu’daki testlerde sistemin yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağladığını aktaran Militaer Aktuell, hareketli hedeflerin uzun menzilde hassas şekilde takip edilebildiğini kaydetti. Veri aktarımının uçuş profilleri boyunca istikrarlı kaldığı belirtildi.

Militaer Aktuell, sistemin gövde içine yerleştirilmesinin KIZILELMA’nın radar izini düşürdüğünü bildirdi. Bu tercihin gizli uçaklar için önemli olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, dahili montajın platformun görünürlük azaltma stratejisini desteklediği aktarıldı.

Öte yandan, TOYGUN’un insansız görevlere uygun hale getirildiği ifade edildi. Sensörlerin yapay zekâ destekli işlevlerle birleştiği, bu sayede otonom görev kontrolünün güçlendiği kaydedildi. Militaer Aktuell, bu entegrasyonun KIZILELMA’yı yeni nesil insanlı jetlerle aynı teknoloji kategorisine taşıdığını belirtti.

IN GR: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATINDA GAZA BASIYOR

Yunan haber sitesi IN GR ise Türkiye’nin savunma sanayiindeki geniş ölçekli yatırım stratejisini incelediği haberinde, Ankara'nın savunma sanayisine yaptığı yatırımların diplomatik önemine dikkat çekti. Yunanistan'ın arayı kapatmak için çalıştığını bildiren IN GR, Türkiye'nin savunma sanayisine istikrarlı şekilde yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin 111 ülkeye 7,1 milyar doları aşan savunma ihracatı yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Haber sitesi, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisinde daha görünür bir aktör olmayı hedeflediğini yazdı. Bu hedefin, AB ülkeleri için üretim ve geliştirme süreçlerinde güvenilir bir ortak arayışına karşılık geldiği ifade edildi. IN GR, Türkiye’nin savunma alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.