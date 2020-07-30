Türkiye Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladı: Barbaros’a KKTC görevi

Türkiye ile Yunanistan arasında Oruç Reis krizinin sona ermesinin ardından Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, KKTC sularında, Kıbrıs adası ile Lübnan arasındaki bölgede yeni göreve hazırlanıyor.

LÜBNAN AÇIKLARINDA

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili denizcilere uyarı mesajları (Navtex) yayınlayan Antalya istasyonu, Barbaros’un iki destek gemisiyle birlikte, KKTC’nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 28 Temmuz ve 18 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapacağını bildirdi. BÖLGELER ÇAKIŞIYOR

Barbaros’un görev sahası, KKTC’nin harflerle parsellediği, ‘F’ adı verilen deniz alanını içeriyor. Kıbrıs Rum yönetimi de Ada’nın güneyi ile Barbaros’un görev yapacağı bölgeyi parsellemişti. Kıbrıs Türk ve Rum parselleri bu bölgede üst üste geliyor. Barbaros, Rumların 2 ve 3 numaralı parselleri üzerinde sismik araştırma yapacak.

Rumlar, KKTC açıklarındaki bu parselleri İtalyan ENI, Fransız Total ve Güney Kore’nin Kogas şirketlerinden oluşan konsorsiyuma kiralamıştı. İtalyan ENI’ye ait sondaj gemisi 2 yıl önce 3 numaralı parsele girmeye kalkmış, ancak Türk donanmasının engeliyle karşılaşmıştı.

RUM LİDERDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA

Rum lider Nikos Anastasiadis, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini kast ederek, Türkiye’nin Ada çevresinde araştırma seferiyle ilgili ‘şantaj taktiği’ iddiasında bulundu.

Anastasiadis, Rum diasporasının online yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, AB’nin perde gerisinde yürüttüğü, Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında, Ada’nın çevresindeki enerji kaynaklarının Kıbrıs sorununun çözümünden önce paylaşılmasına yönelik çabalara işaret etti. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulis de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la Barbaros’u görüştü. Yunan Bakan, “Türkiye’nin son Navtex’i kabul edilemez. AB’yle yaptırımlar konusunda mutlaka görüşülecektir” dedi.