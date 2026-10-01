Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti! Yunan basını: 'Oruç Reis geri döndü'

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Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB), Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX duyurusu yayımladı. Duyuruya göre, bilimsel araştırmalar ve sualtı çalışmaları, Oruç Reis, Denar Pathfinder, Denar Echo ve Kırıcı isimli gemilerle 1-25 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen sahada yapılacak. Antalya Hidrografik İstasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX, 26 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katılmıştı. Oruç Reis'in bölgedeki araştırma çalışmaları, denizaltı yapısına ilişkin bilgi toplamayı amaçlıyor.

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KATHIMERINI: KKTC'Yİ DESTEKLEME STRATEJİSİNİN PARÇASI

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e yeniden konuşlandırarak yeni bir NAVTEX yayınladığını yazdı. Gazete, bu konuşlandırmanın amacını Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz taşıyacak bir denizaltı boru hattının oluşturulması için araştırma yapmak olduğunu öne sürdü.

Kathimerini'ye göre, 26 Ekim'e kadar geçerli olan NAVTEX Türkiye'nin güneyinden Kıbrıs'ın kuzeyindeki deniz alanına kadar olan bölgeleri kapsıyor.

Gazete, araştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından denizaltı boru hattı yapım çalışmalarının nispeten hızlı ilerlemesinin beklendiğini kaydetti. Kathimerini, bu projenin Türkiye'nin KKTC'yi ekonomik olarak destekleme stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti. Son yıllarda KKTC'ye Türkiye'den su taşıyan bir boru hattıyla su sağlandığı hatırlatılan haberde, bu adımların KKTC'nin bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlayan Türk stratejisini tamamladığı bildirildi.

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CNN YUNANİSTAN: DOĞU AKDENİZ'DE ORUÇ REİS OPERASYONU

CNN Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini "Oruç Reis Operasyonu" diye duyurduğu haberinde, yeni NAVTEX'in bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını belirtti.

NAVTEX kapsamında ilan edilen sahanın, Türkiye'nin daha önce duyurduğu sondaj ve araştırma alanlarıyla örtüştüğü belirtildi. Oruç Reis'e eşlik edecek Denar Pathfinder, Denar Echo ve Kırıcı gemilerinin bölgedeki çalışmalara lojistik ve teknik destek sağlayacağı ifade edildi.

Kanal, Türkiye'nin bu adımını KKTC ile imzalanan doğal gaz mutabakat zaptı çerçevesinde değerlendirdi. Haberde, projenin KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılamayı ve bölgedeki ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediği vurgulandı.

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CNN Yunanistan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

ÜSTEL: "TÜRKİYE VARSA GÜÇ VARDIR"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 10 Temmuz'daki imza töreninde yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının KKTC'nin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız." diye konuşmuştu.

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Kaynak: AA

Anadolu'nun suyunun deniz altından boru hattı ile Ada'ya ulaşmasının KKTC'ye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğal gazın ardından Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetmişti. Üstel, her alanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz." demişti.

Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdeniz'de güçlü bir mesaj verdiğini belirtmişti. Üstel, "Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır." ifadesini kullanmıştı.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel

TÜRKİYE-KKTC DOĞAL GAZ HATTI PROJESİ

Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik konusunda fizibilite çalışmalarını tamamladıkları halde Rumların baskısı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ve onun enerji kuruluşu ENTSO-E'nin onayını beklediklerini hatırlatan Üstel, "Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden doğal gazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır." demişti.

Başbakan Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sunmuştu.

NAVTEX NEDİR

NAVTEX, denizcilere yönelik uluslararası bir otomatik uydu ve radyo iletişim sistemi olarak biliniyor. NAVTEX, İngilizce "Navigational Telex" (Seyir Teleksi) kelimelerinin kısaltmasıdır. Sistem aracılığıyla, kıyı radyo istasyonları aracılığıyla belirli bir deniz alanındaki gemilere seyir güvenliği, hava durumu, tehlike uyarıları, arama-kurtarma bilgileri ve askeri tatbikat duyuruları gibi mesajlar iletiliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından standartlaştırılan NAVTEX, özellikle açık denizlerde ve kıyı sularında seyreden gemilerin güvenliği için kritik önem taşıyor. Türkiye'de NAVTEX duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) tarafından yayımlanıyor.