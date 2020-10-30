Türkiye Dışişleri: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrindeki “Notre-Dame de Nice Kilisesi” içinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, “Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz” denildi.

ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kayıtsız şartsız kınadıklarını belirterek özetle şöyle dedi: “Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz.”

KALIN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan, “Nice’deki Notre-Dame Kilisesi’nde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz” dedi.

LİDERLERDEN MESAJLAR

Ortak açıklamayla saldırıyı kınayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, “Tüm dünya liderlerini, ayrılık yerine diyalog ve topluluklarla inançlar arasında anlayış için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, “Kalbimiz Fransızlarla birlikte. Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam’ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa’da, Kanada’da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar” diye konuştu.

Vatikan, terörizm ve şiddetin kabul edilemez olduğunu, Papa Françesko’nun kurbanlar için dua ettiğini bildirdi.

Kremlin, insanları öldürmenin de dindar kişilerin duygularına hakaret etmenin de kabul edilemez olduğu şeklinde açıklama yaptı.