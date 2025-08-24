Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Gazze’deki kıtlığın sebebi İsrail’in cezasız bırakılması

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle ortaya çıkan Gazze’deki kıtlığın sebebinin, İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olması olduğunu bildirdi. Açıklamada BM raporunun, Netanyahu hükümetinin Gazze’de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

İSRAİL BİR GAZETECİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Filistin devlet televizyonu kameramanı Halid el Medhun’un Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde İsrail’in saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. El Medhun’un yardım kamyonlarının dağıtım noktalarına gelişi esnasında görüntü almaya çalışırken öldürüldüğü kaydedildi. Gazze Şeridi’nde savaşın başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 270 medya çalışanı öldürüldü.

MERZ’E İSRAİL’E YAPTIRIM BASKISI

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal kararını onaylaması üzerine Almanya’da CDU/CSU ile SPD’den oluşan koalisyon hükümetine İsrail’e yaptırım uygulanması baskıları artarken, ortaklar arasında da benzer sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı. İsrail Yüksek Planlama Komisyonu’nun Kudüs’ün doğusunda 3.500 konut inşa edilmesi planını onaylamasına İngiltere, Kanada, Avustralya’nın yanı sıra aralarında Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 21 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamaya imza atıp, bu kararı kınarken, Almanya’nın seyirci kalması Almanya’da ortakları da birbirine düşürdü. Hükümet ortağı SPD, CDU’lu Şansölye Friedrich Merz’e İsrail’e dönük yaptırımların hayata geçirilmesi ve yeni yaptırımların devreye sokulması yönünde baskıları artırdı.