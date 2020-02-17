MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye diretti taslak değişti
GeriDünya Türkiye diretti taslak değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / MÜNİH
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Türkiye diretti taslak değişti

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Türkiye diretti taslak değişti

ALMANYA’nın Münih kentinde yapılan 56’ıncı Güvenlik Konferansı’nın son gününde ana gündem maddesi Libya oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilcisi Ghassan Salame başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, 19 Ocak’taki Berlin zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Etkinlikte Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Toplantıda, Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine verilmesine Türkiye karşı çıktı ve bu yönde hazırlanan karar taslağı metni itiraz üzerine değişti. Bakan Çavuşoğlu bu maddeye, ayrılıkçı Hafter güçlerini silahla destekleyen bazı Avrupa ülkeleri olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Çavuşoğlu denetimin BM’ye verilmesini talep edince taslak bu yönde düzeltildi.

‘GÜVENİLİR OLMAZ’

Toplantı sonrası Türk basınına konuşan Çavuşoğlu, “(Karar taslağında) İhlallerin denetimini Avrupa Birliği’nin yapması gerektiği yazıyordu. Bunun değiştirilmesi gerektiğini vurguladım. Bir tarafta AB üyesi ülkeler Hafter’e destek verirken bu denetim güvenilir olmaz. BM tarafından bunun yapılmasını önerdik. AB de buna katkı sağlayabilir. Türkiye’nin zaten mutlaka işin içerisinde olması lazım” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da BM temsilcisi Williams ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye’de sessiz kalan Avrupa’nın buradan ders çıkardığını, şimdi Libya’da aktif olmak istediklerini söyledi. Maas, “AB Libya ile ilgilenmezse, ikinci bir Suriye yaşanır” diye konuştu. BM temsilcisi Williams ise bölgeye yapılan silah sevkıyatının uluslararası güvenliği ve barışı tehdit ettiğini vurguladı.

False
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle