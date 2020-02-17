Türkiye diretti taslak değişti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilcisi Ghassan Salame başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, 19 Ocak’taki Berlin zirvesinde alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Etkinlikte Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Toplantıda, Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine verilmesine Türkiye karşı çıktı ve bu yönde hazırlanan karar taslağı metni itiraz üzerine değişti. Bakan Çavuşoğlu bu maddeye, ayrılıkçı Hafter güçlerini silahla destekleyen bazı Avrupa ülkeleri olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Çavuşoğlu denetimin BM’ye verilmesini talep edince taslak bu yönde düzeltildi.

‘GÜVENİLİR OLMAZ’

Toplantı sonrası Türk basınına konuşan Çavuşoğlu, “(Karar taslağında) İhlallerin denetimini Avrupa Birliği’nin yapması gerektiği yazıyordu. Bunun değiştirilmesi gerektiğini vurguladım. Bir tarafta AB üyesi ülkeler Hafter’e destek verirken bu denetim güvenilir olmaz. BM tarafından bunun yapılmasını önerdik. AB de buna katkı sağlayabilir. Türkiye’nin zaten mutlaka işin içerisinde olması lazım” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da BM temsilcisi Williams ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye’de sessiz kalan Avrupa’nın buradan ders çıkardığını, şimdi Libya’da aktif olmak istediklerini söyledi. Maas, “AB Libya ile ilgilenmezse, ikinci bir Suriye yaşanır” diye konuştu. BM temsilcisi Williams ise bölgeye yapılan silah sevkıyatının uluslararası güvenliği ve barışı tehdit ettiğini vurguladı.