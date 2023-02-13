Türkiye depremi dünyada manşet... Yunan ekip kahraman gibi karşılandı! BBC mucize bebek Yağız'ın hikayesini yazdı

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

İngiliz Sky News bölgeden artık çok az sayıda mucize haberi geldiğinin altını çizdi ve 'Mucizeler gittikçe azalıyor. Yaşam arayışı artık ölüleri onurlandırmak için bir girişim' dedi.

Time, iki ülkedeki ölü sayısının 33 bini aştığını ve Türkiye'de yıkılan binalardan sorumlu olan müteahhitlerin gözaltına alındığını yazdı.

'Depremden sonra on binlerce kişi hala kayıp' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Euronews, arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

YUNAN EKİP KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

İlişkilerin gergin olduğu Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi EMAK Türkiye'ye ulaşan ilk kafilelerden birisi olmuştu. Yunan ekip dün gece geç saatlerde Atina'ya döndü.

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CNN Yunanistan bu gelişmeyi 'Türkiye'de deprem: EMAK'ın Yunan kurtarıcıları kahraman olarak döndü' başlığı ile okurlarına sundu.

In.gr, 'yıkılan binaların müteahhitleri hakkında cezai kovuşturma başlatıldı' dedi.

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'BM insani bir krizden korkuyor' yorumunda bulundu.

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BBC sayfasını mucize bebek Yağız'a ayırdı. Haberde 'Türkiye ve Suriye’yi vuran şiddetli depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Ancak acı ve umutsuzluğun arasında, “mucizevi” hikayeler de var. Bu da onlardan biri' denildi.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Middle East Eye 'Üst düzey ABD'li diplomat dayanışma göstermek için gelecek hafta ziyaret edecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Middle East Eye'a konuşan iki Türk kaynağına göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, depremin vurduğu NATO müttefiki ile dayanışma göstermek için önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.'

KENDİ YARDIMLARINI SAĞLADILAR

Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye'de depremin vurduğu Gaziantep'te hayatta kalanlar bir arada' başlıklı haberinde 'İnsanlar bu harap olmuş şehirde yardım sağlamak ve mahalle mahalle bir müdahale düzenlemek için bir araya geliyor' dedi.

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Haberde hava koşulları ve deprem nedeniyle harap olan yıllar nedeniyle yardım ulaştırmanın beklenenden uzun sürdüğünün altı çizildi ve 'Sivillerin birçoğu birbirlerine yardım etmek ve destek olmak için mahalle mahalle bir müdahale düzenleyerek ellerinden geldiğince kendi yardımlarını sağladılar' denildi.