Türkiye’den Rumlara 835 bin Euro tazminat

Ömer BİLGE / LEFKOŞA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AİHM, Kıbrıslı Rum Yannis Demades’in KKTC’de 1974 öncesindeki mülkü için açtığı davada Türkiye’yi suçlu buldu ve 835 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme Türkiye’nin bu davaya yaptığı itirazı reddederek kararı kesinleştirdi.

AİHM 4’üncü Dairesi, Rum Demades’e 1974 öncesinde Girne’de bıraktığı mülkünün kullanım kaybından dolayı tazmin edilmesine hükmetti. Karara göre, Türkiye 22 Nisan 2009’a kadar Yannis Demades’e 785 bin Euro tazminat, 45 bin Euro manevi tazminat ve 5 bin Euro da mahkeme masrafı, toplam 835 bin Euro ödeyecek.



Türkiye aleyhine AİHM’de 1200’e yakın Rum davası bulunuyor. Rum davalarının büyük bir çoğunluğunun avukatlığını ise, Türkiye’den ilk tazminatı alan Rum kadın Titina Loizidu’nun avukatı Ahilyas Dimitrias yürütüyor. Dimitrias, AİHM’in Türkiye’nin KKTC’de kurulan ve Kıbrıslı Rumların başvurabileceği tazmin komisyonu nedeniyle yaptığı itirazın reddedildiğini belirterek, mahkemenin kararının kesinleştiğini açıkladı.