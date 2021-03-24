Türkiye değerli müttefik

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana merkezi Brüksel’de olan NATO’ya gelen ilk üst düzey Amerikan yetkilisi olan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, değerli bir müttefik olarak tanımladığı Türkiye’nin ittifaka bağlı kalmasında güçlü çıkarları olduğunu söyledi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik Bağı Güçlendirmek” başlıklı bir sohbet toplantısında konuşan Blinken, “Türkiye’yle, aralarında S-400’lerin ve Doğu Akdeniz’deki birtakım faaliyetlerin de olduğu bazı konularda görüş ayrılıklarımızın olduğu bir sır değil. Sır olmayan bir başka şey de Türkiye’nin uzun bir geçmişi olan ve değerli bir müttefik olduğu” dedi. NATO’nun bazı sorunlu alanların ele alınmasında etkili olduğunu gösterdiğini ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edileceği mesajı veren Blinken, “Türkiye’nin NATO’ya bağlı kalmasında güçlü çıkarımız var. Bunun Türkiye’nin de çıkarına olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Amerikalı yetkililer medyaya yönelik brifinglerde de Türkiye’nin NATO için son derece değerli bir müttefik olduğunun altını net şekilde çiziyorlar. Bununla birlikte S-400 alımına karşı olunduğuna, bu tür sistemlerin NATO’da yeri olmadığına ve bu alımın Rus savunma sistemleri almama yönündeki taahhütlere ters olduğuna yönelik söylemlerde henüz herhangi bir esneme yok. Amerikan diplomatik kaynaklar, sorunların açık şekilde ele alınması açısından NATO’nun önemli bir platform olduğu görüşünde ve gerek ikili temaslarla gerekse NATO çatısı altında birlikte çalışarak S-400 bağlantılı konuları görüşmeyi sürdürecekleri mesajını veriyorlar.

BİRLİK MESAJI

Müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle son yıllarda çalkantılı bir dönemden geçen NATO, geleneksel ayarlara dönmeye başladığının sinyalini ilk günkü ortak bildiriyle verdi. Bildiride, “NATO’nun odağında olduğu Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki baki transatlantik bağı tekrar teyit etmek için Brüksel’de toplanıyoruz” denildi. Belgede, “Rusya’nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için sürüp giden bir tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

NATO’NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU

- NATO ile Türkiye arasındaki sorunlar henüz tam olarak giderilememiş olsa da Türkiye’nin İttifak açısından önemi üyelerin tamamının üzerinde anlaştığı bir konu.

- Stratejik konumu, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, İttifak misyonlarına katkısı Türkiye’nin üyeliğine özel bir boyut katıyor.

- NATO füze sisteminin radarının Kürecik’te bulunması, AWACS erken uyarı uçaklarının Konya’daki üssü kullanmaları, örgütün kara operasyonlarından sorumlu komuta merkezinin İzmir’de olması ve Ege’de göç akınına karşı yürütülen misyon Türkiye’nin önemini ortaya koyuyor.

- Son olarak Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasının Türkiye’ye geçmesi de bu önemi pekiştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin önemini görmek için haritaya bakmanın yeterli olacağını söylemişti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıya ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, “Afganistan’da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya’da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek.PKK/YPG Irak ve Suriye’ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık” dedi.

İLK SELAMLAŞMA

Brüksel’deki NATO toplantısında Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de ilk kez bir toplantıda yüz yüze gelmiş oldu. Blinken, salondaki yerini alırken Çavuşoğlu ile de selamlaştı. Ocak ayında Joe Biden’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Çavuşoğlu, Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birer telefon görüşmesi yapmıştı.

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