Türkiye de ABD’yi endişeyle izledi

ABD’nin başkenti Washington’da seçimi kaybeden Başkan Donald Trump’a destek gösterilerinin Kongre baskınına dönüşmesi, Türkiye’de de tepkiyle karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: ABD’deki olayları endişeyle izliyor, tarafları sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz.

OLGUNLUKLA KABUL ETMEK LAZIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Seçim sonuçlarını tanımayıp, şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD’de yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: ‘Bir tek Amerika’da darbe olmaz’ derler, çünkü orada ABD büyükelçiliği yoktur. Dünyada birçok darbeyle ilişkilendirilen ve Türkiye’deki 15 Temmuz darbesi sırasında takındığı tutum eleştiri konusu yapılmış bir ülkede bu yapılanlar, bütün dünya tarafından kınandı, herkes demokrasinin arkasında durdu. “Kaybedersek bırakırız-bırakmayız” diye aklından geçiren herkesin Trump’tan tarihe geriye ne kaldığını görmesi lazım.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Halk iradesine ve meşru seçim zaferine karşı gösterilen antidemokratik hoşnutsuzluğun çete yöntemlerine dönüşmesinin nelere yol açabileceğine, ABD özelinde, bütün dünya şahit oldu. Yasadışı yollarla halk iradesini eğip bükme ve demokrasi ırmağının akışını tersine döndürme çabalarının, demokratik kurumlar ve yasalar karşısında ezildiği bir kez daha görüldü. Bundan CHP ve yancıları umarız ders çıkarır. Zilletçiler, demokrasiye başkaldıran başıbozuklara karşı, milli iradeyi temsil eden aktörlerin kararlı duruşuna herhalde “tiyatro” diyemezler.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Trump, ABD halkının iradesini sivil darbeyle çalmaya çalıştı. ABD’yi felakete sürüklüyordu. Neyse ki başarısız oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin makamı

‘FETÖ’DEN DOLAYI TOPRAKLARINIZA DARBECİLİK SİNMİŞ’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: ABD’deki gelişmeleri her Türk vatandaşı gibi dikkatle izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Trump’a “Aptallık yapma! Halkın iradesine saygı duymalısın. Darbecinin topraklarınızda bulunmasından dolayı ülkeye darbecilik sinmiş! FETÖ elebaşını verin kurtulun” diye bir mektup yazmalıdır.

KILIÇDAROĞLU: AYAKLANMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı Twitter mesajında “ABD’de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır” dedi.