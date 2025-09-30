×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye dahil 8 ülkeden Trump'ın planına destek

Güncelleme Tarihi:

#Trump'ın Gazze Planı#Ateşkes#Dışişleri Bakanları
Türkiye dahil 8 ülkeden Trumpın planına destek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:40

Türkiye dahil sekiz ülkenin dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 21 maddelik Gazze'de ateşkes planını memnuniyetle karşıladı. Ortak açıklama yapan 8 bakan, ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyduklarını belirtti.

Haberin Devamı

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald J. Trump’ın açıkladığı ateşkes planını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyduklarını belirtti.

Açıklamada, bölgede barışın tesisinde ABD ile ortaklığın önemine vurgu yapıldı. Bakanlar, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için ABD ve ilgili taraflarla yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ortak taahhütlerin de teyit edildiği açıklamada, ateşkes planının; Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İsrail’in tam geri çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria ile entegrasyonunu kapsayan iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolu öngördüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Bakanlar, bu unsurların bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Gözden KaçmasınTrump Gazze Planı’nı açıkladı... Netanyahu kabul etti, gözler Hamas’taTrump Gazze Planı’nı açıkladı... Netanyahu kabul etti, gözler Hamas’taHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNetanyahunun gerçek niyeti ne Trumpın planına koşullu destek İsrail, Gazzeyi ele geçirmekten vazgeçmediNetanyahu'nun gerçek niyeti ne? Trump'ın planına 'koşullu destek!' 'İsrail, Gazze'yi ele geçirmekten vazgeçmedi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump'ın Gazze Planı#Ateşkes#Dışişleri Bakanları

BAKMADAN GEÇME!