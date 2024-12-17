‘Türkiye çok güçlü Erdoğan çok akıllı’

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Suriye’de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, gelecekte olacakların anahtarının Türkiye’de olduğunu söyledi.

‘BÜYÜK ASKERİ GÜÇ’

ABD’nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin “Suriye’de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?” sorusuna, “Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye” yanıtını verdi. Yaptığı açıklamada, “Suriye’de bir tarafta 250 bin kişilik bir ordu vardı ve diğer tarafta 400 bin kişilik bir ordu var ve hatta daha fazla askerleri de var. Biliyorsunuz sınır boyunca 5000 askerimiz vardı ve birkaç generale sordum. Askerleri oradan çıkardım. Bir sürü hayat kurtardım. Şuan 900 kişi var. Taraflardan biri esasen yok edildi ama kimse diğer tarafın kim olduğunu bilmiyor. Ama ben biliyorum, Türkiye. Aslında bunu başka birinden duyduğunuzu sanmıyorum ama tahminlerimde oldukça iyiyimdir. Bu arada Türkiye çok büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var. Türk ordusu savaşlarla yıpranmamış. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti” dedi.

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‘ESAD BİR KASAP’

“Esad’ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim” diyen Trump, Suriyeli muhaliflerle ilgili de, “Suriye’de yönetimi ele geçirenler Türkiye tarafından kontrol ediliyor. Bu sorun değil. Türkiye fazla can kaybına neden olmadan kontrolü sağladı” dedi. Trump ayrıca, ABD’nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye’de daha etkili olabileceği mesajını verdi