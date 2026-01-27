‘Türkiye Çelik Kubbe mi kuruyor’: ‘KKTC’ye Hisar’ iddiası Rumları panikletti

Haberin Devamı

Kıbrıs Rum ve Yunan medyasında Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye KKTC’yi de dahil ettiği iddiasının paniği yaşanıyor. Rum Simerini gazetesinin iddiasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Girne’ye milli hava savunma sistemlerinden ‘Hisar O’ füzelerini yerleştirdi, gazete uzmanlara danıştı ve bu sistemle Rumların Fransa’dan yeni satın aldığı savaş helikopterlerinin işlevsiz kalacağı sonucuna ulaştı. Simerini gazetesi, uydu görüntülerinde Girne’de askeri hareketlilik görüldüğünü ve Türkiye’nin Kıbrıs Barış Kuvvetleri envanterinde bulunan alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut’a ek olarak ‘Hisar O’ orta irtifa hava savunma sistemleri yerleştirmiş olabileceğini savundu. İddia, kısa sürede Rum ve Yunan medyasına yayıldı.

ASKERİ UZMANA SORDULAR

İddianın KKTC ve Türkiye medyasına da yansıması üzerine Rum gazetesi bir adım ileri giderek, Türkiye’nin KKTC’yi Türkiye’nin yerli çok katmanlı hava savunma sistemi ‘Çelik Kubbe’ kapsamına alma çalışması yürüttüğünü savundu. Rum uluslararası ilişkiler uzmanı Yannis Haralambides, “Fransa’dan aldığımız HI45M model savaş helikopterleri 7 kilometre menzilli roketler taşıyor, ayrıca 16 kilometre menzilli ER2 füzeleri kullanabiliyor, ama Türklerin ‘Hisar O’ sistemi 40 kilometre menzildeki tüm hava unsurlarına etkili, Korkut ve Şahin sistemleriyle de çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.