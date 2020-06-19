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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 19.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türkiye bu sınıflandırmayı hak etmiyor

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Türkiye bu sınıflandırmayı hak etmiyor
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Almanya’nın Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte ‘riskli korona bölgesi’ listesine almasına Ankara, büyükelçilik üzerinden sert tepki gösterdi.

Almanya'nın Türkiye’yi riskli korona bölgesi olarak sınıflandırması üzerine Berlin Büyükelçiliği, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Böyle bir sınıflandırma objektif durumla örtüşmüyor ve Türkiye bu sınıflandırmayı hak etmiyor” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman televizyon kanalı ARD’ye verdiği mülakatta, Türkiye’nin riskli bölge ilan edilmesini adaletsiz ve siyasi bir karar olarak nitelendirmişti.

‘TATİL BÖLGELERİ AZ ETKİLENDİ’

Büyükelçiliğin açıklamasında Türkiye’nin salgına karşı “örnek mücadele verdiği” vurgulandı ve “Birçok AB üyesi salgını Türkiye’den çok daha ağır yaşadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de aktif vaka birçok AB ülkesinden daha az. Türkiye’deki tatil bölgeleri de Almanya’nın sahil bölgeleri kadar az etkilendi” denildi. Ayrıca Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısının Almanya’dan düşük olduğuna dikkat çekildi. Hem riskli bölge tanımlamasının hem de seyahat uyarısının kaldırılmasının beklendiği ifade edildi.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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