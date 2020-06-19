Almanya'nın Türkiye’yi riskli korona bölgesi olarak sınıflandırması üzerine Berlin Büyükelçiliği, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, “Böyle bir sınıflandırma objektif durumla örtüşmüyor ve Türkiye bu sınıflandırmayı hak etmiyor” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman televizyon kanalı ARD’ye verdiği mülakatta, Türkiye’nin riskli bölge ilan edilmesini adaletsiz ve siyasi bir karar olarak nitelendirmişti.

‘TATİL BÖLGELERİ AZ ETKİLENDİ’

Büyükelçiliğin açıklamasında Türkiye’nin salgına karşı “örnek mücadele verdiği” vurgulandı ve “Birçok AB üyesi salgını Türkiye’den çok daha ağır yaşadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de aktif vaka birçok AB ülkesinden daha az. Türkiye’deki tatil bölgeleri de Almanya’nın sahil bölgeleri kadar az etkilendi” denildi. Ayrıca Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısının Almanya’dan düşük olduğuna dikkat çekildi. Hem riskli bölge tanımlamasının hem de seyahat uyarısının kaldırılmasının beklendiği ifade edildi.