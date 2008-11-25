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'Türkiye boÄŸazÄ±nda kalÄ±r'

Koridorda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Ä°talyan meslekdaÅŸÄ±m '' PerÅŸembe akÅŸamÄ± 'Turkey' yiyeceÄŸim.'' diye bana takÄ±lÄ±yor. Ä°ngilizcede 'Turkey'' diÄŸer çaÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlara ilaveten hem Türkiye hem de hindi anlamÄ±na geliyor. ArkadaÅŸÄ±ma '' YanlÄ±ÅŸ Turkey'den söz ediyorsan boÄŸazÄ±nda kalÄ±r.'' diyorum.

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PerÅŸembe, Amerika'da ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼. BaÅŸkan Abraham Lincoln'Ã¼n ilanÄ±yla 1863 yÄ±lÄ±ndan itibaren resmi tatil. Ãœlkenin ilk Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgeci gÃ¶Ã§menlerin 1621 sonbaharÄ±nda yÄ±lÄ±n bereketli hasatÄ±nÄ± ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼'nÃ¼nde kutladÄ±klarÄ± ziyafetin ana yemeÄŸi hindi. Bu yÄ±l 'ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼' tatilinde Amerika'da 310 milyon kilo hindi tÃ¼ketileceÄŸi bildiriliyor.

Peki Turkey'in Ã§ift anlamda kullanÄ±lmasÄ± neden? Hindi kayÄ±tlara gÃ¶re Amerika'nÄ±n kuzeydoÄŸusu, Kanada ve Meksika orijinli. Bu bÃ¶lgede deniz ticareti yapan gÃ¶Ã§menler mÄ±sÄ±r, tÃ¼tÃ¼n ve hindileri Karayip adalarÄ±na getirip ÅŸeker ve rum iÃ§kisiyle takas yapÄ±yorlar. Kuzey ve GÃ¼ney Amerikalar arasÄ±ndaki West Ä°ndies adalarÄ±ndan ilk hindiler Akdeniz'de Avrupa limanlarÄ±na getiriliyor. Ä°zmir pazarlarÄ±nda 'Ä°ndies' adalarÄ±ndan geldiÄŸi iÃ§in 'hindi' adÄ±yla satÄ±lÄ±yor. TÃ¼rk limanlarÄ±na uÄŸradÄ±ktan sonra Cenova'dan hindi alan Ä°ngiliz gemileri TÃ¼rkiye'den geldikleri iÃ§in yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ''Turkey birds' (TÃ¼rkiye KuÅŸu) diye isimlendiriliyor. BÃ¶ylece 'Turkey' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkemizin adÄ± ile ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gÄ±dasÄ± hindiyi kapsamÄ±ÅŸ oluyor.

Genelde hayvan sevgisine sahip bir insanÄ±m. ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ sofralarÄ±nÄ±n baÅŸtacÄ± hindiye karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±k beslemiyorum.Â  Ama memleketimin 'hindi' ile adaÅŸ olmasÄ±nÄ± hoÅŸ bulmuyorum. ''Republic of Turkey''iÂ  'Hindi Cumhuriyeti' diye tercÃ¼me etmek mÃ¼mkÃ¼n. Turkey'in ayrÄ±ca 'aptal, ahmak' gibi olumsuz anlamlarÄ± da var.
10 Mart 1990'da ''TÃ¼rkiye Hindi DeÄŸildir'' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±yla HÃ¼rriyet'te bir kampanya baÅŸlattÄ±k. YazÄ±mda 'Turkey' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ terkedilip devletimizin resmi adÄ± 'TÃ¼rkiye'nin benimsenmesini Ã¶nerdik. ''YerkÃ¼rede Ä°ngilizce konuÅŸan yÃ¼zlerce milyon insanÄ±n ÅŸehit kanlarÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ topraklarÄ±mÄ±zÄ± 'hindi' diye anmasÄ±na 'dur' demenin zamanÄ± geldi. Biz TÃ¼rkÃ¼z, AnavatanÄ±mÄ±z da TÃ¼rkiye. Bu bÃ¶yle biline.'' diye not dÃ¼ÅŸtÃ¼k.

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KampanyamÄ±z baÅŸlangÄ±Ã§ta bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Amerika'ya yerleÅŸmiÅŸ TÃ¼rk aileleriÂ  bizi arayÄ±p ilk ve orta okula giden TÃ¼rk Ã§ocuklarÄ±nÄ±n 'hindi'li Ã§irkin ÅŸaka ve alaylara muhatap olduklarÄ±nÄ±, eve aÄŸlamaklÄ± dÃ¶ndÃ¼klerini sÃ¶ylediler. TÃ¼rk Dil Kurumu 'Turkey' yerine 'TÃ¼rkiye' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±lmasÄ± hususundaÂ  kurultay kararÄ± aldÄ±. Ziraat BankasÄ±, THY, TÃ¼rkiye Turizm YatÄ±rÄ±m ve DÄ±ÅŸ Ticaret BankasÄ±, THT Bank, Halk Bank, Ekinciler Holding, Ece Åžirket Grubu, Alarko Holding, Beko ve Profilo gibi kuruluÅŸlar isim deÄŸiÅŸikliÄŸine sahip Ã§Ä±ktÄ±lar. TÃ¼rk Futbol Federasyonu FÄ°FA ve UEFA'ya yazÄ±ÅŸmalarda 'TÃ¼rkiye' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kullanmalarÄ±nÄ± istedi.

ABD BaÅŸkanÄ± George Bush Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel'le konuÅŸmasÄ±nÄ± sonunda 'TÃ¼rkiye' kelimesini kullandÄ±. Demirel Amerika'dan gÃ¶nderilen 3 bin imzalÄ± kampanya destekleyen mektuba '' MÃ¼cadeleyi gÃ¶nÃ¼lden destekliyorum.'' diye yanÄ±t verdi.. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal da daha sonra Amerika'yÄ± ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± temaslarda hep 'TÃ¼rkiye' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tercih etti. Ã–zal bana ''BaÅŸkan Bush'a TÃ¼rkiye demesini Ã¶ÄŸrettim.''dedi.

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Sonrada Ã§eÅŸitli nedenlerle kampanya hÄ±zÄ±nÄ± kaybetti. YazÄ±larla yeniden canlandÄ± kampanya. Resmi makamlar deÄŸiÅŸiklik sÃ¼recinin sorumluluÄŸunu Ã¼slenmediler. Oysa gÃ¼Ã§ deÄŸildi kampanyanÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±. Haritaya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ismi deÄŸiÅŸmiÅŸ Ã§ok ÅŸehir ve Ã¼lke gÃ¶receksiniz: Pekin- Beijing, Burma-Myanmar, Siam-Thailand, Ceylon-Sri Lanka, Leningrad-St. Petersburg, Constantinople-Ä°stanbul
Ama ''Hindi Cumhuriyeti''nin vatandaÅŸÄ± olmaktan rahatsÄ±zlÄ±k duymayanlar ilk ravundu kazandÄ±lar. Biz mindere havlu atmÄ±ÅŸ deÄŸiliz.Â

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