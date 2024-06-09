Türkiye bastırdı, ABD sözde seçime müdahale etti

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Hürriyet’e yapılan açıklamada, Suriye’de yapılacak herhangi bir seçimin “özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı” olma şartlarının bulunmadığını belirten bakanlık, “onları şu anda seçimlere devam etmemeye çağırdık” dedi.

ÖZERK YÖNETİM PLANI MI?

Ankara’nın sert muhalefeti sonrası ABD Dışişleri’nin seçimleri yaptırmamasına rağmen Hürriyet’e yapılan açıklamada çarpıcı bir detay yer alıyor. “Bu durumu, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (DAANES) de dahil olmak üzere, kuzeydoğu Suriye’deki çeşitli aktörlere ilettik” diyen Washington, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgede kurduğu sözde yönetime resmen “demokratik özerk yönetim” adını verdi.

BİR HAFTADA NE DEĞİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı, sözde seçimlerin ertelenmesinden önce geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada çeşitli aktörlere Washigton’ın duruşunu ilettiğini söylemiş ancak sözde özerk yönetimden bahsetmemişti. Hürriyet’e yapılan özel açıklamaya terör örgütünün Suriye’yi bölme amacıyla kurduğu sözde yönetimin eklenmesi soru işaretleri oluşturdu. Bunun üzerine Hürriyet’in yönelttiği “ABD hükümeti bu özerk yönetimi resmen tanıyor mu” sorusuna ise ABD Dışişleri Bakanlığı henüz cevap vermedi.

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Geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı ertelenen seçimlerle ilgili, “Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” açıklamasını yapmış, ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, “Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde seçim koşullarının bulunmadığını” yorumunu yapmıştı. m Yunus PAKSOY / WASHINGTON