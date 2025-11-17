Türkiye bandıralı gemi Ukrayna'da vuruldu: 16 Türk kurtarıldı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı ORINDA adlı LPG gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığını duyurdu.

The Kyiv Independent'ın haberinde, tankerin vurulması üzerine Romanya'nın, Odesa'ya yakın bir sınır köyünü tahliye etme kararı aldığı kaydedildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." denildi.