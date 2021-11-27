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Türkiye-BAE ilişkisi Atina’ya dert oldu

#Türkiye-BAE#Yunanistan#Endişe
Türkiye-BAE ilişkisi Atina’ya dert oldu

Yunanistan hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın salı günkü Ankara ziyaretinin şifrelerini çözmeye çalışıyor.

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Atina, El Nahyan’ın Beştepe’de görkemli karşılanmasından, 10 anlaşma imzalanmasından ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hasan El Suwaidi’nin “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolar ayırdı” şeklindeki açıklamasından son derece rahatsız oldu. Türkiye’nin bölgede sorunlarının bulunduğu ülkelerle son yıllarda ittifaklar kurma furyasına giren ve bu çerçevede BAE ile “saldırı halinde karşılıklı katkı” maddesini de içeren savunma işbirliği anlaşması imzalayan Yunanistan, El Nahyan’ın, Ankara ziyaretinden sonra endişeye kapıldı.

RAFALE JETLERİ

Bu çerçevede Atina’da “BAE, Fransa’dan satın almayı planladığı 24 adet Rafale tipi savaş uçağından bir bölümü Türkiye’ye gidebilir” senaryosu dolaşmaya başladı. Yunan Ta Nea gazetesinde yayınlanan bir makalede “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Aralık’ta BAE’yi ziyaret edecek. Bu ziyaret sırasında, BAE’nin 24 adet Rafale savaş uçağı siparişi açıklanabilir. Dolaşan bir senaryoya göre, bu uçakların bir bölümü, Macron’un da rızasıyla bir şekilde Türkiye’ye satılabilir veya Türkiye’ye gönderilebilir” iddiası ortaya atıldı.

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#Türkiye-BAE#Yunanistan#Endişe

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