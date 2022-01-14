Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30'uncu yılı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği kutlama mesajı yer alırken Aliyev, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30’uncu yıl dönümünü sizleri ve kardeş Türkiye halkını en içten dileklerimle kutluyor, en iyi dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye ile 14 Ocak 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulması Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde önemli bir olaydı. Yirminci yüzyılda ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın önce Türkiye tarafından tanınması, ardından diplomatik ilişkilerin kurulması, gerçek bir kardeşlik ve dayanışma örneği olarak halkımızın milli hafızasına ebediyen kazınmıştır” ifadelerine yer verdi.



“TEK MİLLET, İKİ DEVLET”

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Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir gelişme gösterdiğini de gururla belirtmek istediğini ifade eden Aliyev, “Ülkelerimiz, tarihi sınavlardan onur ve gururla geçerek, ‘Tek millet, iki devlet’ sloganının ruhuna bağlılıklarını bir kez daha kanıtlamış ve onu yaşatmıştır. Bugün halklarımızın asırlık birliği, kardeşliği ve dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş devletlerarası ilişkilerimiz en üst düzeydedir. Kardeş ülkelerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinden ve uluslararası kuruluşlardaki başarılı iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.



“DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK”

Gerçekleştirilen büyük enerji, ulaşım ve altyapı projelerinin, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak girişimlerinin ve ortak çabalarının gerçek bir kutlaması haline geldiğini belirten Aliyev, “İkili iş birliği temelinde elde ettiğimiz emsalsiz başarılar, ülkelerimizin ilerlemesine, halklarımızın refahına, bölgemizde barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamaktadır. Tüm Türk dünyasının kadim kültür merkezi Şuşa'da geçen yıl Haziran ayında Müttefik İlişkiler Bildirgesi'nin imzalanması, sarsılmaz birliğimizi pekiştiren önemli bir tarihi adımdı. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişiminin kavramsal yönlerini tanımlamakta ve gelecekteki ortak başarılarımızın önünü açacak yeni bir aşamanın temelini atmaktadır. Dünyada benzeri olmayan, dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ve ittifakının gelişmesinde ve güçlenmesinde hizmetleriniz çok değerlidir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlı ve net tavrınız, davamıza sarsılmaz desteğiniz bize her zaman ilham verdi ve bize ek güç verdi. Azerbaycan halkı, 44 günlük Vatan Savaşı'nın ilk saatlerinden son dakikalarına kadar siz, Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş halkınızın gösterdiği manevi desteği ve dayanışmayı asla unutmayacaktır. Bugün, kurtarılmış toprakların büyük bir yeniden inşası ve restorasyonunda Türkiye ile yan yana çalışmak bizim için büyük bir zevk. Biz de her konuda kardeş Türkiye'nin her zaman yanında olacağız. Bugünün gerçeğinin ve halklarımız için gurur kaynağı olan örnek Azerbaycan-Türk birlik ve kardeşliğinin gelecek nesillere stratejik bir yol haritası, ebedi ve sarsılmaz bir miras olarak kalacağından eminim. Bu önemli tarihi yıldönümünü bir kez daha içtenlikle kutluyor, kardeş Türkiye halkına sağlık, çalışmalarınızda başarılar, barış ve refah diliyorum” sözlerine yer verdi.