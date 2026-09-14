Türkiye Avrupalıların gözdesi oldu: Bir yılda 8,8 milyon seyahat

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde yaşayanların 2024 yılı seyahatlerine ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yaşayanlar 2024'te yaklaşık 1,19 milyar en az bir gece konaklamalı turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin büyük bölümü AB ülkeleri içinde yapıldı.

Toplam seyahatlerin yüzde 71,3'ü bireylerin kendi ülkelerinde, yüzde 20,9'u başka bir AB ülkesinde ve yüzde 7,8'i ise birlik dışına yapıldı. Böylece, AB vatandaşlarının gerçekleştirdiği turizm seyahatlerinin yüzde 92'sinden fazlası AB sınırları dışına çıkmadı.

TOPLAM HARCAMA 600 MİLYAR AVROYU GEÇTİ

Seyahatlerde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Ülke içindeki seyahatlerde ortalama konaklama 4 gece olurken yurt dışına yapılan seyahatlerde bu süre 8 geceye çıktı. AB vatandaşlarının turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024'te yaklaşık 618 milyar avroyu buldu.

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Seyahat başına kişi başı ortalama harcama 518 avro, gecelik ortalama harcama ise 104 avro olarak hesaplandı. Ülke içinde yapılan seyahatlerde kişi başı ortalama harcama 303 avro olurken, yurt dışı seyahatlerinde bu rakam 1053 avroya ulaştı.

TÜRKİYE, ABD VE İSVİÇRE'Yİ GEÇTİ

AB'de yaşayanların tatil, aile ve arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına gerçekleştirdiği ve en az bir gece konakladıkları seyahatlerde Türkiye öne çıktı. AB vatandaşları, 2024 yılında Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat yaptı. Böylece, AB'den birlik dışına yapılan kişisel seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye gerçekleştirildi.

Türkiye bu rakamla AB vatandaşlarının birlik dışındaki en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu. Listenin ilk sırasında ise 14,4 milyon seyahat ve yüzde 18 payla İngiltere konumlandı. ABD 6 milyon seyahat ve yüzde 7 payla üçüncü sırada, İsviçre 5,9 milyon ve yüzde 7 payla dördüncü sırada yer aldı.