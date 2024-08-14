Türkiye Atina’nın yardımına koştu

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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesindeki yangında 1 kişi öldü, en az 100 bin dönüm arazinin yanı sıra onlarca ev, işyeri ve aracın yanmasına neden oldu. Ayrıca, bir okul binası ile bir manastır da büyük hasar gördü. Binlerce hayvanın da öldüğü tahmin edilirken, yetkililer büyük maddi hasarın yanı sıra yeni bir çevre felaketinin sözkonusu olduğunu belirtti. Attika bölgesinin kuzeydoğusundaki yangınlar dün de devam etti. Tedbir amaçlı boşaltılan yerleşim merkezlerinin sayısı 45’i geçti. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu söndürülen yangın noktalarındaki kıvılcımlar, esen şiddetli rüzgârların etkisiyle yeni yangın noktaları oluşturdu. Sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı yangın bölgesinde, su sıkıntısı da belirdi. Belediyeler, evlerdeki su tüketiminin asgariye indirilmesi çağrısında bulundu. Halandri ilçesinin Patima köyünde, alevlere teslim olan bir işyerinde, 25 yıldır Yunanistan’da yaşayan, 2 çocuk annesi 65 yaşındaki Moldovalı işçinin yanmış cesedi çıkarıldı.





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YUNANİSTAN’DAN TEŞEKKÜR

Türkiye, Yunanistan’a yardıma koşan ilk ülkelerden oldu. Dışişleri Bakanlığı daha ilk günden, Yunan Dışişleri Bakanlığı’na yardıma hazır oldukları mesajını iletti. Yunun hükümetinden yardım talebi gelince de Türkiye’den 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter dün Atina Elefterios Venizelos havaalanına indi. Yangın söndürme çalışmaları için Türkiye ile birlikte, İtalya, Fransa, Sırbistan, Çekya, Romanya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden de yardım gönderildi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yardım gönderen ülkelere teşekkür etti.





ORMANLAR ORTAK MİRASIMIZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan’da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. ‘Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır’ düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.