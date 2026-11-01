Türkiye adayını belirledi: Sinirlioğlu Guterres’in koltuğuna talip

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Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle hazırlanan adaylık mektubunu BM Genel Kurul Başkanlığı’na sundu. Yıldız, yarışta henüz üzerinde uzlaşılmış bir aday bulunmadığını, Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden bir ismin seçilmesine yönelik teamüle saygı göstererek bugüne kadar beklediğini belirtti.

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Ağustos-Kasım 2015’te Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yıllarında Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten 70 yaşındaki Sinirlioğlu, böylece BM’nin mevcut Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerine geçmek için yarışan sekiz adaydan biri oldu. Sinirlioğlu, kaleme aldığı vizyon belgesinde çatışmaların önlenmesi, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve BM’nin daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına yönelik hedeflerini de açıkladı.

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Yaklaşık 10 yıldır görevde bulunan Guterres’in ikinci beş yıllık dönemi 2026 sonunda sona erecek, yeni genel sekreterin ise 1 Ocak 2027’de göreve başlaması bekleniyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), yeni genel sekreterin belirlenmesi için temmuz ayından bu yana yedi tur ön yoklama gerçekleştirdi ancak henüz bir aday üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Gayriresmî bölgesel rotasyon geleneği kapsamında bu kez Latin Amerika ve Karayipler’den bir adayın seçilmesi beklenirken BMGK’nin belirleyeceği isim, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nun nihai onayına sunulacak.