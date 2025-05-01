Türkiye Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı: ‘Gazze’de soykırıma varan katliamlar var’

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ULUSLARARASI Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmaları devam ediyor. 28 Nisan’da Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki Barış Sarayı’nda başlayan duruşmaların ilk iki gününde sunum yapan ülke ve kuruluşlar; İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardımı kasıtlı şekilde engelleyerek açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullandığına vurgu yaptı. Duruşmaların üçüncü gününde Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz özetle şu mesajları verdi:

HUKUK İHLAL EDİLİYOR

- “Gazze’de soykırıma varan toplu katliamlar var. Bu durumun, acil uluslararası müdahale olmazsa Batı Şeria’da tekrarlanması yakın.

- Uluslararası hukuka ve insancıl hukuka karşı bir saldırıyla karşı karşıyayız.

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- İsrail açlığı silah olarak kullanıyor.

- İsrail’in eylemleri, Uluslararası Adalet Divanı tarafından emredilen geçici tedbirleri de ihlal ediyor.

- Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl protestolar sırasında öldürülmesi, insani yardım gönüllülerinin karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koymaktadır.

- UNRWA (BM Filistin’e yardım ajansı) operasyonlarını sürdürebilseydi Gazze’de çocukların açlıktan ölümü önlenebilirdi.

- Türkiye, İsrail’in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesinden derin endişe duymaktadır.”

Yılmaz, ayrıca Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları uyarınca iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Lahey’de devam eden duruşmalarda toplamda 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin kanaatlerini sunacak.

İSRAİL’E ABD DESTEĞİ

Dün ABD adına söz alan Josh Simmons ise “mahkemede 3 gündür İsrail’in güvenliğine ilişkin çok az söylemde bulunulduğunu” iddia etti. İsrail’in ajansı yasaklama kararının arkasında duran Simmons, “İsrail, UNRWA’nın tarafsızlığını sorgulamak için yeterli gerekçeye sahip. UNRWA, Gazze’de insani yardım sağlamak için tek seçenek değil”diye konuştu.

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MACARİSTAN da TEL AVİV’İ SAVUNDU

İsrail lehine beyanda bulunan bir diğer ülke Macaristan oldu. Kısa süre önce İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail lideri hakkında savaş suçları iddiasıyla tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekildiğini duyurmuştu. Lahey’de konuşan Macar diplomat Gergo Kocsis, mahkemeye “süren bir çatışmada aktör haline gelmeye neden olabilecek işlemlerden kaçınma” çağrısında bulundu.

UNRWA BAŞKANI: İSRAİL ÇALIŞANLARIMIZA EZİYET ETTİ

LAHEY’deki duruşmalar sürerken UNRWA, İsrail’i “gözaltında onlarca personelini istismar etmekle ve bazılarını canlı kalkan olarak kullanmakla” suçladı. Ajansın başkanı Philippe Lazzarini, öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmet görevlileri de dahil olmak üzere 50’den fazla personelin Gazze’de 18 ay süren savaşın başlangıcından bu yana gözaltına alındığını ve istismara uğradığını belirtti.

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‘ÖLMEYİ DİLEDİM’

Lazzarini gözaltına alınan UNWRA personelinin “şok edici ve insanlık dışı şekilde muamele gördüklerini; dövüldüklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldıklarını” söyledi. Gazze’den alıkonularak İsrail’de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir personelin kendisine, “Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim” dediğini aktardı.