Türkiye-ABD-Suriye Çalışma Grubu toplantısı Washington'da düzenlenecek

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Washington'da bir araya gelecek olan Türkiye-ABD-Suriye Çalışma Grubu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda Suriye'nin istikrarına yönelik iş birliği yapılabilecek konuların görüşüleceği kaydedildi.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek. Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau’nun eş başkanlıklarında kurumlararası formatta gerçekleşecek toplantıda Suriye'de istikrarın tesis edilmesi için görüş alışverişinde bulunulacak.

CNN Türk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklar, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından toplantının gerçekleşmesini önemli bir husus olarak niteledi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Yılmaz'ın toplantıda Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD ile ekonomik ve siyasi konularda iş birliği sağlanmasının önemine vurgu yapması bekleniyor. Bakanlık, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınacağını açıkladı.

Öte yandan, Yılmaz'ın bölgedeki terör örgütlerinin tasfiyesine ilişkin Türkiye'nin beklentilerini de dile getireceği öngörülüyor.

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DAEŞ İLE MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Tarafların, iş birliği imkanlarının yanı sıra DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadeleyi de masaya yatırması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, bu çerçevede Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ’la mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabaların ele alınması planlanıyor.

Ayrıca toplantıda Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ mensubu mahkumlara ilişkin yürütülebilecek iş birliği imkanlarının da ele alınması bekleniyor. Üç ülke, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin koordinasyon sağlanmasını da görüşecek.

Türkiye, ABD tarafının Suriye’deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesini bekliyor.