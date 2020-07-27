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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Türkiye, AB ve Rusya yeni ortaklık kurmalı’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
‘Türkiye, AB ve Rusya yeni ortaklık kurmalı’
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Görevde olduğu sürede Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerini bloke etmek için elinden geleni yapan ve üyeliğe karşı çıkmayı sürdüren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Fırtınalar Zamanı” adlı yeni kitabında, kurucu üyelerinin Avrupa, Rusya ve Türkiye olacağı yeni bir uluslararası örgüt kurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin AB üyeliğine neredeyse herkesin karşı olduğunu ancak kimsenin “hayır” deme riskini almak istemediğini kaydeden Sarkozy, buna Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de dahil olduğunu fakat ülkesindeki Türkler nedeniyle sürece karşı çıkamadığını savundu. Sarkozy, Avrupa ve Fransa’nın Boğaz’ın iki yakasında da kaybedenlere neden olacak bir çatışmadan çıkarının olmayacağı görüşünü dile getirdi.

‘BÜYÜK GÜÇLERDEN BİRİ’

Bugün Türkiye’nin, en azından geniş olan etki bölgesinde, büyük güçlerden biri olduğuna ve Ortadoğu’nun istikrarı açısından rolünün kilit önemde olduğuna dikkat çeken Sarkozy’nin kitabında, “Türkiye ile Avrupa arasındaki diyaloğun geleceğinin şartlarını hayal etmek gerekiyor. Kurucu üyeleri Avrupa, Rusya ve Türkiye’den oluşan, görevi ekonomi ve güvenlik olan yeni bir uluslararası örgüt kurulmalı” ifadeleri yer aldı.

‘Türkiye, AB ve Rusya yeni ortaklık kurmalı’

CHIRAC SERT ÇIKMIŞ

Sarkozy, selefi Jacques Chirac ve halefi François Hollande’ın Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin en ateşli avukatları olduğunu vurguluyor. Chirac’a göre Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmanın uluslararası ilişkilerden ve Avrupa’dan hiçbir şey anlamamak anlamına geldiğini kaydeden Sarkozy, “Benim gibi düşünenler için ‘aptallar’ demişti” ifadelerini kullandı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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