‘Türkiye, AB ve Rusya yeni ortaklık kurmalı’

Türkiye’nin AB üyeliğine neredeyse herkesin karşı olduğunu ancak kimsenin “hayır” deme riskini almak istemediğini kaydeden Sarkozy, buna Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de dahil olduğunu fakat ülkesindeki Türkler nedeniyle sürece karşı çıkamadığını savundu. Sarkozy, Avrupa ve Fransa’nın Boğaz’ın iki yakasında da kaybedenlere neden olacak bir çatışmadan çıkarının olmayacağı görüşünü dile getirdi.

‘BÜYÜK GÜÇLERDEN BİRİ’

Bugün Türkiye’nin, en azından geniş olan etki bölgesinde, büyük güçlerden biri olduğuna ve Ortadoğu’nun istikrarı açısından rolünün kilit önemde olduğuna dikkat çeken Sarkozy’nin kitabında, “Türkiye ile Avrupa arasındaki diyaloğun geleceğinin şartlarını hayal etmek gerekiyor. Kurucu üyeleri Avrupa, Rusya ve Türkiye’den oluşan, görevi ekonomi ve güvenlik olan yeni bir uluslararası örgüt kurulmalı” ifadeleri yer aldı.

CHIRAC SERT ÇIKMIŞ

Sarkozy, selefi Jacques Chirac ve halefi François Hollande’ın Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin en ateşli avukatları olduğunu vurguluyor. Chirac’a göre Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmanın uluslararası ilişkilerden ve Avrupa’dan hiçbir şey anlamamak anlamına geldiğini kaydeden Sarkozy, “Benim gibi düşünenler için ‘aptallar’ demişti” ifadelerini kullandı.