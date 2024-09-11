Türkiye 13 yıl sonra Arap Ligi toplantısında... Fidan’dan Kahire’de birlik çağrısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Türkiye’nin 13 yıl aradan sonra katıldığı Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Arap ve Müslüman dünyasına birlik olma çağrısı yaptı. Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan toplantıda konuşan Fidan, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş ve Batı Şeria’daki sistematik baskı ve zulme dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail’e destek vermeye devam edenlerin “soykırım suçuna ortak olduklarını” söyleyen Dışişleri Bakanı, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskınlarla ilgili de “Harem-i Şerif’in statükosunun değişmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

‘KÜSTAH PROVOKASYON’

“Yüzlerce radikal İsraillinin polis koruması altında Harem-i Şerif’e saldırması küstah bir provokasyondur” diyen Fidan, İsrail’in, Kudüs’ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif’teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasızlık olduğu değerlendirmesini yaptı. “İslam dünyasının Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacağını” söyleyen Fidan, “Aynı ruhla, uluslararası topluma İsrail’in eylemlerini durdurması için baskı yapmak üzere ortak eylemimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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‘İSRAİL İLE TİCARET YAPMAYACAĞIZ’

Türkiye’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika tarafından açılan davaya müdahale beyanını sunduğunu hatırlatan Fidan, Gazze’de dökülen kanın, İsrail’in önceki saldırılarının cezasız kalmasının doğrudan sonucu olduğunu vurgulayarak, “Bu sefer farklı olmak zorunda” dedi. Sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı, “Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor: Netanyahu’ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyorlar. Onlar da hesap verecekler” diye konuştu. Fidan ayrıca Türkiye’nin Gazze’ye “engelsiz şekilde insani erişim sağlayana kadar” İsrail ile ticareti yeniden başlatmayacağını söyledi.

‘ORTAK STRATEJİK VİZYON’

Arap ve Müslüman dünyasındaki bölünmelerin dış müdahalelere ve manipülasyona kapı açtığını belirten Fidan, birlik çağrısı yaptı. Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecek Türk-Arap Ekonomik Forumu’na işaret eden Fidan, “Resmi olarak ortak bir stratejik vizyon formüle etmemiz gerekiyor. Bölgesel istikrar ve güvenlik için birlikte çalışmalıyız. Başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

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BORRELL İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’deki toplantıya davet edilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de ikili bir görüşme yaptı.

AB YETKİLİSİ REFAH’A GİTTİ

AB Temsilcisi Borrell, Mısır gezisi kapsamında önceki gün Gazze’nin Refah sınır kapısını ziyaret etti. İlk kez gittiği bölgede insani yardımların Gazze’ye girişini inceleyen Borrell, içeri girmeyi bekleyen 1400 tır olmasına karşın en iyi ihtimalde 50 tırın içeri girebildiğini ve bunun Gazze’deki ihtiyaçlar için “okyanusta bir damla” olduğunu söyledi. Gazze’de yaşananların İsrail’in kendini savunma meselesinin ötesine geçtiğini ve “insan hakları ihlaline” dönüştüğünü söyleyen AB yetkilisi, İsrail’e ateşkes anlaşması için yapılan baskıya değinerek, “Ateşkesin neden hâlâ sağlanamadığını anlamıyorum. Birileri erteliyor” ifadelerini kullandı. Aylardır süren ateşkes görüşmelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun engellediğine dair sık sık haberler çıkıyor.