Türkevi saldırganının kimliği belli oldu

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ABD’deki Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu’nun bulunduğu 33 katlı yeni Türkevi binasının girişindeki camları kıran saldırganın Recep Akbıyık isimli Meksika sınırından kaçak yollarla bu ülkeye giren Giresunlu bir Türk olduğu belirtildi.

GİRESUN’A KAYITLI

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, şüpheli şahsın kimliğini Türk vatandaşlardan gelen ihbar telefonlarıyla tespit ettiklerini söylerken, Akbıyık’ın Türkiye’de “yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma” nedeniyle adli sicil kaydı bulunduğu ve Giresun nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedidli. New York polisi başkonsolosluğun verdiği bilgi doğrultusunda, soruşturmayı hızlandırarak şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenlemesine rağmen henüz yakalanamadı.

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KORUMA VERİLMEMİŞTİ

ABD’ye geçen yıl Meksika sınırından giriş yaptığı belirtilen şüpheli hakkında yapılan ihbarlarda New York’un Long Island bölgesinde bir süre benzin istasyonunda çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Başkonsolos Özgür, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, açılışı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkevi binasının güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatı’ndan sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunduklarını hatırlatarak, bu taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmediğini kaydetmişti.