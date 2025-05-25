Türkçe konuştuğu videolarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı: ‘Nerede Adana? Nerede İskender?’

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"Affedersiniz, nerelisiniz? Bence konuştuğunuz dili tahmin edebilirim."

Yuji Beleza için, Viyana sokaklarında dolaşırken gördüğü insanların her biri bir meydan okuma ve bağ kurma fırsatı.

İrlanda kökenli bir Japon olan ve çok sayıda dil bilen Beleza, yolda karşılaştığı insanlarla ana dillerinde sohbet eden bir sosyal medya fenomeni. Beleza karşısındakilerle bazen Swahili dilinde, bazen Rusça, bazen de Türkçe konuşuyor.

Yüzündeki geniş gülümsemesi ve dil becerileri, Beleza'yı dev bir sosyal medya fenomenine dönüştürmüş durumda. Beleza'nın Instagram'da 2,7 milyon, TikTok'ta 3,6 milyon, YouTube'da da 388.000 takipçisi bulunuyor.

27 yaşındaki Beleza, geçtiğimiz günlerde CNN International'a yaptığı açıklamada, "Birkaç cümle bile konuşabiliyor olmak, karşınızdaki kişiyle aranızdaki buzların kırılması için harika bir vesile oluyor. Özellikle de insanları şaşırtan, onların dillerinde ya da kültürlerinde büyük önemi olan ifadeler kullandığınızda... Hemen bir bağ kurup kalplerini kazanabiliyorsunuz" dedi.

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ANNESİ İRLANDALI BABASI JAPON

Beleza, dile yatkınlığını ve karşısındaki kişiye kendi lisanında 'merhaba' diyebilmenin önemini çocukluk yıllarında keşfetti.

Japonya'nın Kyoto şehrinde büyüyen Beleza'nın Japon babası güvenlik görevlisi olarak, İrlandalı annesi ise İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. Annesi İngilizce ve Japonca'nın yanı sıra İrlandaca ve İspanyolca da konuşabiliyordu.

Beleza, "Kız kardeşim ve ben diller arasında geçiş yapmayı çok küçük yaşta öğrenmiştik. Üstelik bence benim bakış açım, o yaşta bile epey genişti çünkü çok meraklıydım ve dünyaya dair bir şeyler öğrenmeye hevesliydim" sözleriyle anlattı çocukluk yıllarını...

Kyoto'da devlet okullarında eğitim gören Beleza, iyi bir öğrenci, iyi bir basketbol oyuncusuydu ve çok sayıda arkadaşı vardı. Buna rağmen hiçbir zaman tam anlamıyla Japon olarak kabul edilmediğini ifade eden Beleza, "Bana hep 'yabancı' dediler çünkü okuldaki tek melez çocuktum. Nereye ait olduğumu bilmediğime dair bir his peşimi hiç bırakmıyordu" dedi.

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"İÇİMDEKİ DİL ATEŞİ BÖYLE YANDI"

Beleza, 16 yaşındayken annesinin kültürünü daha yakından tanımak için İrlanda'nın Tipperary şehrinde bir yıl yaşadı. Ancak burada da tam anlamıyla İrlandalı kabul edilmeyen Beleza, sık sık şehirdeki göçmenlerle vakit geçirmeye başladı.

Yakın çevresinin kendi aralarında Rusça konuşan Litvanyalılar ve Polonyalılarla dolu olduğunu belirten Beleza, "'Daha fazla arkadaş edinmek istiyorsam ben de Rusça öğrenmeliyim' diye düşündüm. O zamanlar en büyük motivasyon kaynağım buydu. İçimdeki dil ateşi böyle yandı" diye konuştu.

İrlanda'daki bu tecrübesi Beleza'yı üniversitede Rusça eğitimi almaya ve bir yılı St. Petersburg'da değişim öğrencisi olarak geçirmeye yöneltti. Bu dönemde Almanca, Türkçe ve Sırpça da öğrenmeye başlayan Beleza, her yeni dille yeni bir kültüre pencere açıldığını fark etti.

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NASIL ÖĞRENİYOR?

Beleza, yeni bir dil öğrenirken farklı stratejiler benimsiyor. İnternette videolar izleyip defterlerine notlar alan Beleza, arkadaşlarıyla sohbetler ediyor, telefonundaki ses kayıtlarını dinliyor ve okullarda okutulan dil kitaplarını kullanarak çalışıyor.

Beleza, "Farklı bir dil konuşma şansı yakaladığımda bu şansı her zaman kullanırım. Sürekli konuşarak beynimi eğitmek zorundayım" dedi.

Özellikle Almancasını geliştirmek isteyen Beleza, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladığı siyaset bilimi yüksek lisansı sayesinde dil çalışmalarına devam etti. Viyana'da göçmenlerin ağırlıkta olduğu 10'uncu bölgede yaşayan Beleza, bu dönemde Türkçe dahil birçok dili işitip konuşarak pratik yapma şansı buldu. Ancak 2023 yılında yüksek lisans programının sona ermesi Beleza'yı bir yol ayrımına getirdi.

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"ARKADAŞIM BENİ TÜRKÇE KONUŞMAM İÇİN CESARETLENDİRDİ"

Beleza'nın hayali uluslararası ilişkiler alanında çalışmak, Birleşmiş Milletler'de ya da Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir diplomat olmaktı. Yüksek lisans sonrası iş başvuruları yapan Beleza, bekleme sürecinde Japonya'ya döndü. Ancak aylar geçip başvurularına yanıt alamayınca yeniden Viyana'ya gidip şansını denemeye karar verdi. Beleza'nın sosyal medya macerası da böyle başladı.

"En yakın arkadaşlarımdan biri, beni videolarda Türkçe konuşmam için cesaretlendirdi" diyen Beleza, başlangıçta Türk ve Japon kültürlerini bir araya getiren videolar çekiyordu.

Videolarda Beleza bazen kebap siparişi veriyor, bazen ayran yapıyor, bazen de kültürlere dair basmakalıp fikirlerle ilgili şakalar yapıyordu. Örneğin videolarından birinde bir restorana gidip oturan Beleza'ya garson kılığındaki arkadaşı bir tabak dolusu suşi getirince, "Ben kebap istiyorum, ben döner istiyorum! Kanka, nerede Adana, nerede İskender?" diye isyan ediyor ardından da Barış Manço'nun "Domates Biber Patlıcan" şarkısı eşliğinde afiyetle dönerini yiyip ayranını içiyordu.

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"JAPON NUMARASI YAPTIĞIMI DÜŞÜNENLER BİLE VARDI"

Videolara gelen yorumlarda daha fazla Kazak Türkçesi konuşması istenen Beleza, zamanla içeriklerinin yönünü bu tarafa doğru çevirdi. Beleza, "Birçok insan yüz özelliklerim nedeniyle Kazak gibi göründüğümü söylüyordu. Hatta Japon numarası yaptığımı düşünenler bile vardı" ifadelerini kullandı.

Beleza, Viyana'da Kazak çikolatası arama videolarıyla fenomenlik mertebesine eriştiğini belirterek, "Oradan sonrası çorap söküğü gibi geldi" dedi. Geçtiğimiz günlerde resmen Kazakistan Turizm Elçisi de ilan edilen Beleza, "O videolarda sponsorluk yoktu. Hepsini Kazak kültürüne duyduğum samimi sevgi ve merakla çekmiştim" ifadelerini kullandı.

Başlangıçta, kendisine ikram edilen yemekler haricinde pek para kazanmayan Beleza, zamanla dil uygulamalarından telefon şirketlerine hatta diş bakım kliniklerine birçok sponsor alarak dil aşkını bir kariyere dönüştürdü.

Bu ilk videolar, Beleza'nın şu anki formatının da temelini oluşturdu.

KONUŞULAN DİLİ BİRKAÇ SANİYEDE ANLAYIP YANITLAYABİLİYOR

Peki Yuji Beleza kaç dil biliyor?

Halihazırda Japonca, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe olmak üzere beş dili akıcı olarak konuşabilen Beleza, yanı sıra 10 dilde basit diyaloglar kurup daha birçok dilde insanları selamlayabiliyor. Üstelik karşısındaki kişi Slovence de konuşsa, Tunus Arapçası da konuşsa, Swahili de konuşsa birkaç saniye içinde dili anlayıp yanıt verebiliyor.

Çok nadiren zorlandığını ancak kendisi gibi poliglotlarla (çok dil bilen kişi) karşılaştığında hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu fark ettiğini söyleyen Beleza, videolarını nasıl çektiğini de "Mikrofonumu saklayıp hedefime bir ninja gibi hızlıca yaklaşmayı seviyorum. Videolarımda o sürpriz unsurunun, o küçük şokun olmasını istiyorum" sözleriyle anlattı.

Başta çekingen görünen insanların kendi dillerini duyduklarında mutlu olup gülümsedikleri anları çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Beleza, "Elbette her girişimim başarıyla sonuçlanmıyor. Yaklaştığım iki kişiden biri yürüyüp gidiyor. Bazıları öfkeyle ya da şüpheyle tepki veriyor. Ama en güzel videolarım hep en kötü retlerin ardından geliyor. O yüzden birazdan güzel bir şey olacağını aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum ki çoğu zaman böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

5 KİŞİYLE 5 FARKLI DİLDE KONUŞUYOR

Beleza'nın en popüler videoları, hep dil becerilerini en net biçimde ortaya koyduğu içerikler oluyor. Örneğin TikTok'ta 3,3 milyon, Instagram'da da 1,55 milyon beğeni alan bir videoda, Beleza çeşme başında sırada bekleyen 5 kişiyle Arapça, Tagalog dili, İtalyanca, Çince ve Almanca konuşuyor.

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"Her zaman bir risk faktörü söz konusu çünkü konuştukları dili bilmiyor olabilirim. Ama durumu çekici yapan unsurlardan biri de bu. İnsanlar o acemiliği ve ön görülemezliği seviyor" diyen Beleza şu an 40'tan fazla dilde birkaç cümle konuşabildiğini ancak halen zorlayıcı durumlarla karşılaştığını belirterek, "Arapça benim için zor, özellikle de telaffuz. Bir de Vietnamca ve Tayca gibi Güneydoğu Asya dillerinde zorlanıyorum. Tonlama yapısı beni uğraştırıyor" ifadelerini kullandı.

Videolarının yarattığı izlenimin aksine doğal bir poliglot olmadığını da sözlerine ekleyen Beleza, "Okuldayken dil öğrenmekten hoşlanmazdım. İrlanda ziyaretine kadar gerçek motivasyonumu bulamamıştım" diye konuştu.

Beleza, sempatik mizacını annesinden, disiplinini babasından aldığını vurgulayarak, "Tarihleri, cümleleri ve detayları hatırlamakta da iyiyimdir. Sürekli çalışırım ve pratik yaparım. Bu, şu an benim tam zamanlı işim. Kulağımı eğitmek ve hafızamı keskin tutmak için her gün çalışıyorum ve elimden geldiğince çok konuşuyorum" dedi.

"DİLLER BİZİ BİRLEŞTİRİR"

Beleza şu an Viyana, Paris, Astana, Tiran gibi birçok şekilde videolar çekiyor. Kameramanı ve menajeriyle birlikte bir dil öğrenme uygulaması da geliştirmekte olan Beleza, uzun vadede dünyayı dolaşmayı, videolarıyla gittiği ülkelerin dil ve kültürlerini tanıtmayı istediğini söyledi.

Beleza sözlerini, "İnsanların dilin sadece gramer ve kelime bilgisinden ibaret olmadığını görmesini istiyorum. Dil öğrenmek o kişiyi kabullenmekle, empatiyle, neşeyle ilgili. Diller bizi ayırabilir ama birleştirir de. Eğer bir kişiyi bile daha görünür ve daha değerli hissettirebilirsem, benim için her şeye değer" diye noktaladı.