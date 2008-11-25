'Türkçe ders' tartışması büyüyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Almanya'da okullarda Türkçe dersinin de okutulmasını isteyen Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in önerisine farklı farklı tepkiler geldi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) okullarda Türkçe dersi verilmesine sıcak bakarken, Birlik partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) Özdemir'in görüşlerine olumsuz tepki gösterdi.



SPD Meclis grubu iç politika uzmanı Sebastian Edathy, “Okullarda ilk ya da ikinci yabancı dil olarak daha yoğun şekilde Türkçe dersi verilmesi akılcı olacaktır. Türk ailelerin çocukları için bu sayede başarının yolu açılabilir. Alman çocukları da Türkçe öğrenme imkanı bulmuş olurlar” dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer ise Almancanın öğrenilmesine öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Okul için geçerli olan şudur: Önce Almanca, daha sonra Türkçe. Sadece iyi Almanca konuşabilenler ülkemizdeki tüm imkanlara sahip olabilirler” diye konuştu.



FDP Genel Başkanı Guido Westerwelle, “Asıl sorun, Türk kökenli gençlerin daha az Türkçe bilmelerinden değil, çoğu zaman yeterli Almanca bilgisine sahip olmamalarından kaynaklanıyor” dedi.



Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Theodor zu Guttenberg de “Türkiye'de hiç kimse, bu ülkede yaşayan Almanlar için devlet okullarında Almanca dersi verilmesini talep etmez” şeklinde konuştu.

