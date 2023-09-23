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Türkçe bilen personel aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Starlink#Starlink Türkiye
Türkçe bilen personel aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Elon Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink, Türkiye’de faaliyette bulunmak için resmi başvuru yaptı. Şirket şimdi saati 24 dolara Türkçe bilen personel arıyor.

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MİLYARDER işinsanı Elon Musk, Türkçe bilen personel arıyor. Musk’ın uydu internet hizmeti Starlink, Türkiye’den kullanıcıların erişimine açılmak için gün sayıyor. Konu son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta Musk ile yaptığı görüşmede gündeme gelmişti. Bu toplantıdan sonra Starlink hizmetini sunan SpaceX şirketi, Türkiye’de operasyonlara başlamak için resmen talepte bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), kısa sürede gerekli onayın verilmesi bekleniyor. Türkiye operasyonları için ilan veren şirket, müşteri destek sorumlusu arıyor. İlanda, bu pozisyonda görevli kişinin, “müşterilere donanım veya yazılım sorunları için teknik destek sağlamakla yükümlü” olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞMA VİZESİ ŞART

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En az lise diploması ve bir yıl deneyim aranan pozisyona başvurabilmek için ABD’de çalışma vizesine sahip olmak şart. İşe kabul edilenlere saatlik en az 24 dolar (yaklaşık 650 TL) maaş ödeneceği, ayrıca yılda 3 hafta ücretli izin hakları olacağı da ilanın vurguları arasında.

 

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#Elon Musk#Starlink#Starlink Türkiye

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