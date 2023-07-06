Türk-Yunan ekseninde Atina’dan önemli adım: Terör kampı boşaltıldı

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Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) dün sabah gerçekleştirdiği bir operasyonla, Atina’dan 60 kilometre mesafedeki Lavrion kampının boşaltıldığını açıkladı. Operasyon sonucu binadaki 53 kişinin Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’na bağlı yeni bir tesise gönderildiği belirtildi. Türkiye, kampı terör örgütü PKK militanlarının barındırılmasını gerekçe göstererek geçmişte iki ülke ilişkileri arasında bir problem olarak birçok kez gündeme getirmişti.

‘MUKAVEMET OLMADI’

ELAS’ın açıklamasında, 1947 yılından beri önce yasal olarak faaliyet gösteren, son yıllarda ise “işgal altında tutulduğu” vurgulanan binanın dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonla boşaltıldığı belirtildi. Binadan 26’sı erkek, 8’i kadın, 19’u da çocuk olmak üzere 53 kişi Göç ve İltica Bakanlığı’nın başka yapılarına nakledilirken, kamp Lavriotiki Belediyesi’ne teslim edildi. ELAS’ın açıklamasında, “İkamete elverişli olmayan bina, sakin bir ortamda, mukavemet gösterilmeden boşaltıldı” ifadesi kullanılırken, kurumun internet sitesinde operasyonla ilgili görüntüler de yayınlandı. Ancak PKK’ya yakın marjinal haber siteleri Yunan polisinin kapıları kırarak içeri girdiğini, ‘barbar bir operasyon’ düzenlediğini öne sürerek, tahliye edilen PKK’lıların kampa dönmesine izin verilmesini istedi.

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GEREKÇESİ DEPREM

Yunan hükümeti, Lavrion kampını “deprem halinde çökme tehlikesi bulunduğu” gerekçesiyle bir süre önce kapatmayı kararlaştırmıştı. Kamp alanında basın mensuplarına konuşan Lavriotiki Belediye Başkanı Dimitris Loukas da aynı gerekçeyi vurgulayarak, “Çok küçük bir deprem binayı yıkarak içindekileri öldürebilirdi” dedi. Yunan medyasında, kamptaki 150 kişiden 100’ünün geçen nisan ayında, Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesindeki çeşitli sığınmacı kamplarına nakledildikleri ancak geri kalanların Lavrion’dan ayrılmayı reddettikleri aktarılmıştı.

YUNAN MEDYASI OLUMLU

Yunan hükümetinin kampı kapatma ve Lavriotiki Belediyesi’ne devretme kararı duyurulduğunda Kathimerini gazetesi, “Atina, Ankara’nın söz konusu kampın kapatılmasına ilişkin talebini, yan yoldan da olsa yerine getiriyor. Böylece Türk-Yunan ilişkilerindeki bir ‘diken’ de ortadan kalkıyor”, Ant1 televizyonu ise “Türkiye’nin suçlamaları göz önüne alınırsa, bu gelişme Yunanistan’a fayda sağlayacak”diye yorum yapmışlardı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN KONTROLÜNE GEÇMİŞTİ

1947 yılında Sovyetler Birliği’nden gelen mültecilerin yerleştirildiği Lavrion kampı, 1980’li yıllardan itibaren PKK üyelerinin Türkiye’den kaçarak barındıkları bir yer durumundaydı. Yunan hükümetleri kampta PKK’lı teröristlerin barındırıldığını ve eğitildiklerini uzun yıllar inkâr etti. Tabelasında, Birleşmiş Milletler himayesinde olduğu belirtilen kamp, son yıllarda tamamen terör örgütü PKK’nın kontrolünde idi. Kampın finansmanı da PKK tarafından karşılanıyordu.