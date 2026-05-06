Türk Youtuber Ruhi Çenet açıkladı: Hantavirüs tespit edilen gemideymiş... Yaşananları anlattı

Haberin Devamı

Ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet, çektiği video ile hantavirüsü tespit edilen Yeşil Burun Adaları açıklarında demirli bulunan yolcu gemisinde olduğunu açıkladı.

Ruhi Çenet yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus şartları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı" dedi.

Haberin Devamı

İlk ölen yolcunun hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını belirten Çenet, "Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı. Geminin son varış noktası olan Cape Verde'nin gemiyi virüs nedeniyle kabul etmediğini aktaran Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli testleri yaptırdığını açıkladı. Çenet ayrıca, gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almadığına dikkat çekti.

KANARYA ADALARI HANTAVİRÜSÜ BULUNAN GEMİNİN ADAYA YANAŞMASINA KARŞI

Kanarya Adaları hükümeti, İspanya'daki merkezi hükümetin hantavirüsü tespit edilen Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'un adaya yanaşmasına izin vermesine tepki gösterdi. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, "Bu karar herhangi bir teknik kritere dayanmıyor ve halkı rahatlatacak ya da güvenliğini garanti edecek yeterli bilgi de yok" dedi.

Haberin Devamı

Muhalefet partisi Halk Partisi üyesi Clavijo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile acil bir görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

Yeşil Burun Adaları açıklarında 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olan geminin 3 gün sonra Gran Canaria veya Tenerife'ye yanaşması bekleniyor.

GEMİDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyor. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadın, 26 Nisan'da hayatını kaybetti. Gemide bulunan 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

DSÖ, söz konusu uçuştaki yolcular için temas takibinin sürdürüldüğünü bildirdi.