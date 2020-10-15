Türk yönetiminde Maraş’a döneriz

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 19 yaşındayken turistik Maraş kentini terk eden Rumların en zenginlerinden Dimitri Lordos, iki oğlu, kızı ve gelinini yanına alarak, 46 yıl sonra sivil ziyarete açılan kente geldi ve doğduğu evi, babasının otellerini ziyaret etti. Şimdi 64 yaşında olan Lordos, “Türk yönetimi altında dönmeye kararlıyım, izin versinler hemen yatırıma başlayacağım” diye konuştu.

KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ

Doğduğu ev ve babası Andreas’tan miras kalan otel, işyeri, ev ve arsaları görmek üzere önceki gün Maraş’ı ziyaret eden Dimitri Lordos duygularını şöyle anlattı: “Keşke bu günleri babam da görebilseydi. İzin verildiği zaman kente ilk dönecek kişi benim. Tüm mülklerimize yatırım yapacağım, otellerimi çalıştıracağım. Bugün benim için çok duygusal bir gün çünkü 46 yıl sonra ilk kez evimdeyim. Buradan ayrıldığımda çok gençtim. Bugün ailemi hatırladım. Onları kaybettim, ailem artık aramızda değil, ancak sevgileri bizimle. Ben umut ediyorum ileride Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu şehri birlikte geliştirecekler ve birlikte barış içinde yaşayacaklar. Burada çok fazla anım var, karışık duygular içindeyim.”

Dimitri Lordos (önde)

MAHKEME KARARI BEKLİYORLAR

KKTC’nin Maraş açılımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları çerçevesinde kentin 1974 öncesi Rum mülk sahiplerinin hakları iade edilerek Türk yönetimi altında açılmasını öngörüyor. Kıbrıs Rum Kesimi’nin şiddetle karşı çıktığı ve kendi yönetimlerine doğrudan iade edilmesini istediği kente yönelik adımlar, pazar günü KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra atılacak. Lordos ailesi, AİHM’in kararlarını tanıdığı, Lefkoşa’da 2005’te kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran 300’e yakın Rum arasında.

ANNESİ TÜRK, BABASI RUM





Dimitri Lordos, 1974’te Gazimagosa kentinin bitişiğindeki turistik Maraş kentinde 6 otel, 9 apartman, 5 işyeri, evi ve arsalarını bırakan Rumların en zengin işadamlarından Andreas Lordos’un iki oğlundan biri. Baba Lordos yıllarca Maraş kentine dönme mücadelesi verdi ve 5 yıl önce 88 yaşına hayatını kaybetti. Annesi Maria ise adını değiştiren Kıbrıslı Türk Sultan Mustafa. Andreas, 1950’lerde gittiği Gazimagosa hastanesinde tanıştığı hemşire Sultan Mustafa’ya aşık oluyor.

TURİZM İŞİ YAPIYORLAR

Çiftin evliliğinden Dimitri ile Kostantin isimli iki oğulları oluyor. Maraş’ta Türk basınına konuşan Dimitri Lordos, “Andreas Lordos bu kentin simgesi olan ünlü Kennedy Caddesinin ismini koyan kişidir. 1974’te, 47 yaşındayken bütün mal varlığını burada bırakıp, iflas edip güneye geçti ve orada sıfırdan başladı. Ailemizin güneyde birçok turistik oteli ve tesisi vardır. Eğer kent açılırsa, bize ait olan taşınmazları gerek yıkıp tekrar yaparak, gerekse de restore ederek yatırım yapacağız” diye konuştu.