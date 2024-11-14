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Türk yetkililer Libya'da: Hafter ile ilk temas

Güncelleme Tarihi:

#Libya#Türk#Hafter
Türk yetkililer Libyada: Hafter ile ilk temas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 15:48

Libya'daki Tobruk Yönetimi lideri General Hafter'in güçleri, Türk yetkilileri Bingazi'nin Rajma kentindeki karargâhında ağırladı. Görüşmede, Türkiye ve Hafter güçleri arasında işbirliği yolları ele alındı ve bu, taraflar arasındaki ilk resmi temas oldu.

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Libya'daki Tobruk Yönetimi lideri General Hafter güçlerinin yetkilileri, Türk yetkilileri ağırladı.

Hafter güçlerinin Genel Komutanlık Genel Sekreteri Hayri el-Tamimi, Libya'daki Türk askeri ataşesi ve beraberindeki heyeti, Bingazi'nin Rajma kentindeki Hafter güçlerinin karargâhında kabul etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Al-Tamimi, görüşmede taraflar arasında müşterek işbirliği yollarının ele alındığını açıkladı. Söz konusu görüşme Türkiye'nin Libya'daki askeri ataşesi ile Hafter'e bağlı Bingazi güçlerinin yetkilileri arasında duyurulan ilk görüşme oldu.

Görüşmeyle General Hafter yönetimi ile ilk temasların başlamış oldu. General Hafter'in oğlu Saddam Hafter, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen AHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılmıştı.

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#Libya#Türk#Hafter

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