Türk yapımı silahları mercek altına alan Alman gazeteden çarpıcı Türkiye analizi: Bir güç haline geldi

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Türkiye'nin güçlenen savunma sanayiinin imzasını taşıyan silahlar yer alıyor.

Özellikle SİHA'ların başarıları sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Alman basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Türk silah sanayisini mercek altına aldı.

Alman gazete 'İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Andreas Mihm imzalı analizde 'Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı' denildi ve pek çok ülkenin Türk drone'larını istediğinin altı çizildi.

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Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli gerçek bir çok satan. Şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyorlar.'

Flight Global ise Pakistan'ın Türkiye'nin ürettiği 5. nesil savaş uçağı Kaan'a olan ilgisini yazdı. 'Türk Kaan savaş uçağı denizaşırı ortakları hedef alıyor' başlıklı haberde 'İslamabad, projeye olursa, Pekin ile Chengdu/Pakistan Havacılık Kompleksi JF-17'deki işbirliğinin ardından ikinci uluslararası savaş uçağı ortaklığı olabilir' denildi.

'Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur' diyen Frankfurter Allgemeine yazının devamında şu ifadelere yer verdi;

'Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor.'

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Bu yıl IDEF'e yaklaşık 800'ü yurt dışından olmak üzere 1.500 şirketin katıldığının altını çizen Alman gazete 'İki milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı' dedi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

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Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;