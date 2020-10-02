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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk ve Yunan heyetleri uzlaştı: Acil durum hattı kurulacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Türk ve Yunan heyetleri uzlaştı: Acil durum hattı kurulacak
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Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında bir süredir NATO çatısı altında yürütülen teknik görüşmeler olumlu sonuç verdi, heyetler genel ilkelerde ortak anlayışa vardı.

Bu çerçevede iki ülke arasında istenmeyen olay ve kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizma oluşturuluyor. Doğu Akdeniz’de riskleri azaltmayı ve gerginliği düşürmeyi amaçlayan mekanizmanın unsurları arasında Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulması da var. Mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun “iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları sayesinde mümkün olduğunu” ifade etti. Bu güvenlik mekanizmasının anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, “Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim” dedi.

GELECEK TOPLANTI 5 EKİM’DE

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetlerinin “genel ilkelerde ortak anlayışa vardığı” açıklamasını yapan Milli Savunma Bakanlığı da, “Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim’de NATO karargâhında yapılmasının planlandığını” duyurdu. Ayrıştırma usulleri mekanizması NATO’nun daha önce de kullandığı bir yöntem. NATO, 1990’larda da bölgede benzer nitelikli bir oluşumun hayata geçirilmesine yardımcı olmuştu.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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