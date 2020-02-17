Türk ve Yunan askeri heyetleri Ege’yi görüşecek

İlk turu geçen yıl mayıs, ikinci turu da geçen yıl haziran ayında yapılan görüşmelerin üçüncü turu, önce Yunanistan’daki genel seçimler, ardından da ilişkilerde yaşanan gerginlikler nedeniyle uzun süredir gerçekleşemiyordu. Atina’da GAÖ görüşmeleri, özellikle Türkiye-Libya arasında deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolünün imzalanması üzerine ilişkilerde iyice yükselen tansiyonun düşmesi için ilk adım olarak görülüyor. Cuma günü sona erecek GAÖ görüşmelerinin iyi geçmesi halinde, diplomatik alanda da Atina-Ankara hattında üst düzey temasların yeniden sıklaşacağı tahmin ediliyor. Ege için bazıları 1988 yılından bu yana kararlaştırılan ancak uygulanmayan, bazıları ise yeni olan, yaklaşık 30 güven arttırıcı önlem bulunuyor.