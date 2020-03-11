Türk ve Rus heyetler Ankara’da toplandı

Toplantıda, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M-4’de oluşturulacak güvenlik koridoru ile ortak devriyenin ne şekilde yapılacağı görüşüldü. Devriyeye katılacak personel ve araç sayısı, kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarının ortak kodları, devriye komutası, güzergah, devriyenin başlayacağı noktalar, devriye sırasında hangi ülke askerinin nerelerde daimi veya geçici nöbet tutacağı, olası bir saldırı durumunda alınacak pozisyon gibi teknik konular ele alındı.

TSK GÖZLEM NOKTALARI

Toplantıda tarafların sahadaki pozisyonuyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelerde kalan TSK gözlem noktalarının durumu, buralara personel değişimi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili yapılacak sevkıyatın sorunsuz gerçekleşmesi için yapılacaklar görüşüldü. Moskova Mutabakatına göre Türk ve Rus askeri heyetlerinin güvenlik koridoru oluşturulması için çalışmalarını yarın tamamlaması gerekiyor. Ancak kaynaklar görüşmelerin 1 veya 2 gün daha sarkma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib’de ateşkesin kalıcı olması ve bu sayede yerlerinden edilen 1 milyonun üzerinde insanın dönüşü için ortam sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.