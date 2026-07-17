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Türk ve Rumları masaya oturtmaya çalışacak: Guterres Kıbrıs’a gidiyor

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#BM#KKTC#Tufan Erhürman
Türk ve Rumları masaya oturtmaya çalışacak: Guterres Kıbrıs’a gidiyor
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:00

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek vermek amacıyla özel temsilcisi Maria Holguin’le beraber 27-28 Temmuz’da Kıbrıs’a gitmesi bekleniyor.

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Guterres’in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodulidis ile önce ayrı ayrı daha sonra 3’lü bir görüşme yapacağı belirtiliyor. Guterres Kıbrıs ziyareti öncesinde BM Barış Gücü’nün şefi Kasım Dian’dan Ada’daki son durum hakkında rapor alacak, ardından kişisel Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin’le beraber Lefkoşa’ya gidecek.

SON BİR DENEME PEŞİNDE

Genel Sekreter’in iki dönemlik görev süresi bu yıl sonu bitiyor. Göreve ilk geldiği dönemde 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin de katıldığı Kıbrıs konferansı düzenleyen Guterres, Rumların masayı terk etmesinin ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor. Guterres, yine garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de dahil olacağı gayri resmi bir zirve düzenleyerek Türk ve Rumlar arasında yol haritası anlamına gelecek stratejik bir anlaşmaya varılmasını hedefliyor.

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#BM#KKTC#Tufan Erhürman

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