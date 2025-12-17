×
Dünya Haberleri

Türk vatandaşlarına Fransa'ya seyahat uyarısı

Güncelleme Tarihi:

Türk vatandaşlarına Fransaya seyahat uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 12:01

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Türk vatandaşlarına Fransa’ya seyahat uyarısı yaptı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, turistik amaçla Fransa’ya seyahat edecek vatandaşlar için uyarıda bulunuldu.

Türk vatandaşlarından yanlarında pasaportların fotokopisini taşımaları, kalabalık alanlarda yankesicilere dikkat etmeleri ve üzerlerinde fazla nakit bulundurmamalarının istendiği açıklamada ayrıca ziyaretçiler kredi kartlarını temassız ve çevrim içi alışverişe de kapatmaları konusunda uyarıldı.

Türk vatandaşlarına Fransaya seyahat uyarısı

Açıklamada ayrıca acil durumlarda başkonsolosluğun ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin (KÇM) aranabileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların arayabileceği telefon numaraları şu şekilde paylaşıldı:

"+33 749 29 54 65 ve KÇM: +33 180 14 63 35"

