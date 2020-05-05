Türk uzmanlar Avrupa için ne diyor: En riskli dönem bu

BİZ DE ONLARIN ADIMLARINI YAKINDAN GÖZLEMLEYECEĞİZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Ülkelerin durumunu evrelerine göre beşe ayırmak gerekiyor. Hastalığın ilk dönemi salgını kontrol altına almaya çalıştığımız dönem. Bu evrede tüm ülkeler günlük iyileşen kişi sayısının vaka sayısını geçtiği noktaya ulaşmaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak bu noktaya ulaştık. İkinci dönem olan salgını kontrol altına alma dönemindeyiz. Üçüncü dönem ise yavaş yavaş önlemleri kaldırmaya başladığımız dönem olacak. Şu anda pek çok ülke bu döneme giriyor. Ancak en riskli dönem bu. Yeniden vaka sayıları artabilir, önlemler çok dikkatlice alınmalı. Ülkelerde hastalık belli bir odak şehirden başlıyor. Türkiye’de İstanbul, ABD’de New York, Çin’de Vuhan’dan başladı. Bu şehirde tutmayı başarıp yayılmasını önleyebilen tek ülke Güney Kore oldu. İkinci grup ülkelerde ise başka büyük şehirlere bulaştı, ancak daha küçük şehirlerde çok az vaka varken salgın kontrol altına alındı. Türkiye, Japonya, Avusturya, Avustralya, Çin, Macaristan, Portekiz bu gruba giriyor. Küçük şehirlerde kontrolü zor noktaya gelen üçüncü grup ülkeler arasında ise İngiltere, İspanya ve İtalya var. Kontrol altına alınması iyice güçleşmiş, küçük şehirlerde bile yeni odaklar oluşmuş dördüncü grupta ise ABD yer alıyor.

AVUSTURYA’NIN ADIMI

Örneğin mesafeli olmak kaydıyla İtalya’da sokağa çıkma yasağının kalkması olabilecek bir önlem. Almanya küçük işletmeleri açtı. Kuaförlerde koltukların arası açılabilir, maske takması zorunlu tutulabilir. Avusturya’nın okulları açma kararı çok büyük bir karar. Kimse ne olacağını bilmiyor. Biz de bu ülkeleri izleyerek sonuçlara bakarak önlemleri gevşetme kararları alabiliriz.”



UMARIM AVRUPA SİNGAPUR VE JAPONYA’YA BENZEMEZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: “Bir ülkenin aldığı önlemleri diğer ülkelerle karşılaştırmak doğru değil. Her ülke kendi durumunu değerlendirmeli ve ona göre önlemlerini almalı ya da önlemlerini gevşetmeli. Türkiye’de bile durum şehirden şehre göre değişiyor.



- İtalya’da alınan önlemler hâlâ çok sıkı ve bunlar bu şekilde doğru görünüyor. Sadece sokağa çıkma yasağını gevşetmişler.



- Macaristan’da alınan restoranların dışarıda hizmet verme kararı da mayıs sonuna doğru Türkiye’nin belli şehirlerinde uygulanabilir.



- Almanya’da kuaför ve berberler yeniden hizmet vermeye başlıyor. Bu noktada dükkana sınırlı sayıda insan alma önlemi alınmalı. Hem çalışanlara hem müşterilere maske zorunluluğu uygulanmalı. Almanya’daki okul hayatına geri dönme noktasında da ilkokul ve lise son sınıftaki öğrencilerin okullara geri dönmesi Türkiye’de de gelecek günlerde uygulanabilecek bir yöntem. Okullarda geçirilecek saatler sınırlandırılabilir.



- Japonya ve Singapur tedbirleri gevşettiler salgın yeniden nüksetti ve tekrar önlemleri sıkılaştırdılar. Umarım Avrupa da bu durum yaşanmaz.



Bir iki hafta daha bekleyip sayıların düştüğünü görmemiz Türkiye olarak daha rahat hareket etmemizi sağlayacaktır.”