Türk TIR'larına geçiş ücreti 43 euroya düştü

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Bulgaristan, Türk TIR'larına uyguladığı transit geçiş ücretini 83 Avro'dan 43 Avro'ya indirdi.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının basın açıklamasında, Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Petar Mutafçiev ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım arasında varılan mutabakat gereği, Türkiye'nin Bulgar taşımacılarına yönelik bütün sınırlamaları kaldırdığı, transit geçiş ücreti almayacağı belirtildi.
AB üyeliğine 2007 yılında geçtikten sonra Bulgaristan, topraklarından transit geçen Türk TIR'larına 83 Avro geçiş ücreti uygulamaya başlamıştı.
Bulgaristan uygulamanın AB üyeliği gereği olduğunu savunurken, Türkiye'deki taşımacılar bu uygulamayı Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçiliği nezdinde protesto etmişti.