Türk SİHA'ları sonrası yeni adım: ABD'ye 'Elon Musk' mektubu

Uzay çalışmalarına son sürat devam eden Türkiye, sekizinci uydusunu fırlatmak için geri sayıma geçti.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından haziran ayında yörüngeye fırlatılacak 5B uydumuzu engellemek için flaş bir adım geldi.

Ermenistan Radyosu'nda yer alan habere göre, ABD'de faaliyet gösteren Ermeni ve Yunan lobileri yoğun markaj politikasını bir kez daha başlattı.

ABD'de faaliyet gösteren Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD Federal Havacılık İdaresine mektup yazdı.

Mektupta uydunun Türkiye'nin askeri imkanlarını artıracağı belirtildi ve bu durum 'tehlikeli' olarak nitelendirildi.

Aynı mektupta uydunun göreve başlaması ile Türk SİHA'larının kabiliyetlerinin artacağının da altı çizildi.

Türk SİHA'larının Ermenistan Azerbaycan savaşında kullanıldığına dikkat çeken mektupta acil durdurma çağrısı yinelendi.

Türkiye’nin uzaydaki yedinci uydusu 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılmıştı.

Ermeni lobileri o dönemde de ABD’ye baskı kurmuş ancak bir sonuç alamamışlardı.

TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ve Türksat 6A’nın uzaya gönderilme tarihlerini açıklamıştı.

Karaismailoğlu, 'Türksat 5B haberleşme uydusunu bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatıyoruz. Türksat 6A’yı da 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz.' demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara