Türk SİHA’ları ilk kez NATO, AB envanterinde

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok sayıda ülkeyle temaslarımız sürüyor” dedi.

BARIŞA HİZMET EDER

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı 21’in açılışında konuşan Çavuşoğlu özetle şu mesajları verdi:

“Sahada güçlü olmanın yolu yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçiyor. Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayi, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Bugün savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Caydırıcı güç arttıkça, savaş riski azalır. Hasımlarınız harekete geçmek için kırk kere düşünmek zorunda kalır. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder.”

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‘SİZ İHA’DA NİYE İYİSİNİZ’

“Pakistan için 4 MİLGEM korvet inşa ediyoruz. Filipinler’e ATAK helikopterlerimizin ihracatına ilişkin süreçte sona yaklaşıyoruz. Bayraktar ve TUSAŞ’ın İHA ve SİHA’larını satın alan ve dünyaca tanınan bu ürünlere ilgi gösteren ülkelerin sayısı da artıyor. NATO ve AGİT toplantılarında çok sayıda yabancı bakan, üst düzey yetkili bana ‘Siz niye bu konuda iyisiniz’ diye sordu. Polonya’nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. “

DAİRE BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

“Son Seul ziyaretimizde Altay Milli Tankımızın güç grubuna (motor ve şanzıman) ilişkin niyet mektubu imzalandı. Kore Savunma Sanayi ve Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı arasında mutabakat imzalanması için müzakerelere elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Çalışmalarımızın koordinasyonu için bakanlığımda Savunma Sanayi Daire Başkanlığı kuruyoruz.”

2.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de şöyle konuştu: “Savunma ve Havacılık sektörü yüksek katma değerli ve yüksek birim fiyatlı ihracat gerçekleştirdi. İlk 11 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. 6 kıtada 172 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ortalama ihracat mesafesi 5 bin 400 kilometre oldu. Bu ihracatçılarımızın başarısını gösteriyor. Stratejik çalışmamızda, savunma ve havacılık sanayinin ihracat artışını sürdüreceğini öngörüyoruz. Hatta 2020-2030 dönemi ihracatı en hızlı artacak sektör olarak tahmin ediyoruz.”