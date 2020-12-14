Türk-Rus ortak merkezi Ağdam’da kurulacak

Bölgede daha önce görev yapmış olan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ortak Merkez’in Ağdam’da kurulacağı bilgisine ulaştığını söyledi. Ateşkes sonrası Ermenistan güçlerinin boşalttığı Ağdam’a Azerbaycan Ordusu 27 yıl aradan sonra geçen 20 Kasım’da girmişti.

AZERBAYCAN VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı’nın dünkü haftalık bilgilendirmesinde de Ortak Merkez kurulmasıyla ilgili ilginç bir ayrıntı yer aldı. Ortak Merkez kurulması çalışmalarında “ilk kez” Azerbaycan’dan bahsedilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile koordineli olarak sürdürülmektedir.” Ortak Merkez inşaatının bitmesinden sonra Türkiye’den 30 ile 50 arası irtibat subayının bölgeye gitmesi bekleniyor. Türk askerinin Azerbaycan’ın kuracağı gözlem noktaları arasında Azerbaycan askerleriyle birlikte devriyeye çıkabileceği de belirtiliyor.

PATLAYICI İMHA TİMLERİ

Bakanlık açıklamasında ayrıca, “Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) Birliğimiz tarafından, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir” bilgisi de paylaşıldı.

DÖRT ASKER ŞEHİT OLDU

Öte yandan güvenlik uzmanı Ağar, Ermenistan’ın Hadrut ve Hocavent temas hattında Azerbaycan’a ordusuna saldırdığını ve 4 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü, biri Azercell çalışanı olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. Ağar, saldırı sonrası Azerbaycan Ordusu’nun bölgede “Terörle mücadele operasyonları” başlattığını söyledi.