Türk-Rus Karabağ Gözlem Merkezi’nin ayrıntıları belli oluyor: Rusya karadan, Türkiye havadan denetleyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Dağlık Karabağ için Ortak Türk-Rus Merkezi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamasının ardından, bu merkezin kurulması ve çalışma modelinin belirlenmesi için bugün Rusya’dan iki ayrı heyet Türkiye’ye gelecek. Genelkurmay Karargâhı’ndaki görüşmelerde bir Rus heyeti ile Dağlık Karabağ için oluşturulacak Ortak Merkez, diğer heyet ile de Suriye ve Libya konuları ele alınacak.

Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, şunları kaydetti: “Anlaşma, sözleşme yapıldı. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde yani hem masada hem sahada diyoruz. Tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi egemen ve bağımsız bir devlet olarak görüyoruz ve dolayısıyla orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil. Konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunlar yapılıyor. Rusya’yla görüşme, konuşma yapıldı; gerekli çerçeve çizildi.”

DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bakü’de yaptığı açıklamada Ortak Merkez için bugün Rusya’dan gelecek heyetle detayların görüşüleceğini, Türkiye ve Rusya’nın birlikte aynı işlevi göreceğini söyledi.

Çavuşoğlu ortak merkezin olası işleviyle ilgili şu bilgileri verdi: “Anlaşmanın 5’inci maddesi gereği Rusya ile ortak gözlem, denetim merkezi açılması konusunda bir mutabakata vardık. Dün (önceki) akşam Savunma Bakanımız Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu arasında nihai belge imzalandı. Şimdi bu işin detaylarını konuşacağız. Bu merkez Azerbaycan topraklarında olacak. Spesifik olarak hangi şehirde merkezler olacağını, ev sahibinin gösterdiği yerlerde sahadaki insanlar değerlendirecek, beraber istişare edecek, Azerbaycan’ın oluruyla kurulacak. Denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Ortak gözetim, denetim bunlar denetlenecek, yerinde tespitler yapılacak, hangi tedbirler alınacak. Bir merkez olmayacak, şubeler olacak. Bunun usullerini Ortak Çalışma Grubu ile belirledikten sonra paylaşacağız.”

MEHMETÇİK KARARGÂHTA

Güvenlik kaynakları da, ortak merkezin olası faaliyetleriyle ilgili, “Merkez, ateşkes ihlalleriyle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasını organize edecek. Şikâyetleri inceleyip, ateşkes ihlallerini engelleyici tedbirler alacak. Merkezde irtibat subayları olacak” bilgisini paylaştı. Türk askerinin şu aşamada araziye çıkmasının ise planlanmadığı bildirildi. Ortak güvenlik merkezinde ateşkesi denetleme çalışmalarında insansız hava araçlarının da (İHA) devrede olacağı bildirildi.

ERMENİSTAN’A UYARI

Çavuşoğlu, Bakü’deki açıklamasında Ermenistan ile, Fransa gibi Erivan yönetimine destek veren ülkeleri de uyardı. Ermenistan’ın sağlanan mutabakatı bir kez daha bozması durumunda bedelini ödeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte hiçbir ülke haksız Ermenistan’ı destekleyerek bu süreci baltalamasın. İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan’a verilecek. Bu anlaşmanın altında Ermenistan Başbakanı’nın imzası var mı? Var. O ülkeyi de bağlar. Devlette devamlılık vardır. Ateşkes yaptık yine bozarız derlerse böyle bir durumda bedelini öderler.”

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’nin Azerbaycan’a TSK unsurları gönderebilmesi için gerekli olan yetki tezkeresi için hazırlıklara başladı. Tezkerenin TBMM’ye sunulması, önümüzdeki hafta da onay için Genel Kurul’a getirilmesi bekleniyor.

LAVROV: TÜRK ASKERİ İHA İLE TAKİP EDECEK





Moskova’da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün heyetlerarası görüşme öncesinde Türk-Rus gözlem merkezi hakkındaki bazı detayları aktardı. Rus bakan, “Türkiye ile imzaladığımız gözlem merkezi mutabakatıyla Karabağ ihtilaf bölgesinde ortak görev üstlenmiş olduk. Amaç, Azerbaycan topraklarında kurulacak gözlem merkezinden ateşkese uyulmasını denetlemek. Gözlem merkezinde yer alacak Türk tarafı tüm faaliyetlerini ihtilaf bölgesine ayak basmadan İHA gözlem araçlarıyla gerçekleştirecek. Karabağ bölgesindeki tüm barış gücü harekâtı ise sadece Rus kuvvetleri tarafından yürütülecek” ifadesini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)